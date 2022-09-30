Марк Гемілл (Люк Скайвокер в «Зоряних війнах») став амбасадором United24 та допомагатиме збирати гроші на «Армію дронів» для ЗСУ

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю героя Люка Скайвокера у культовій медіафраншизі «Зоряні війни», став амбасадором фандрейзингової платформи United24 для збору грошей на відновлення України. Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на безпілотники для українських військових в межах проєкта «Армія дронів».

Під час онлайн-дзвінка Президент України Володимир Зеленський особисто висловив Марку Геміллу вдячність за підтримку українського народу та обговорили наступні кроки актора щодо підтримки United24. «Світло точно переможе темряву», сказав Зеленський — це одночасно відсилання і до знаменитої фрази з обкладинки Time, і до франшизи Star Wars.

«Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися й допомогли Україні вистояти в цій війні з імперією зла». Марк Гемілл, американський актор

«Армія дронів» — спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Генштабу ЗСУ та платформи UNITED24. Метою ініціативи є збір коштів, щоб забезпечити дронами українських військових. Зараз «Армія дронів» навчає операторів БПЛА в партнерстві вже із 16 школами. Наразі ЗСУ вже отримали 986 безпілотників на суму 1,9 млрд гривень. Вже придбані такі БПЛА: UkrJet, Skyeton, Fly Eye, WARMATE, SKIF, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2.

United24 — ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основний майданчик для збору пожертв на підтримку України. За чотири місяці роботи United24 зібрано понад 180 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів платформи – видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, креативний директор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд.