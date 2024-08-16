Мінфін зобовʼяже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів

Міністерство фінансів планує зобов’язати операторів цифрових платформ звітувати перед податковою службою про доходи їхніх користувачів. Цю вимогу мають намір розповсюдити на різноманітні онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг.

Отже, оператори таких цифрових платформ будуть змушені збирати певну інформацію про своїх користувачів. Потім їм треба буде щорічно подавати до Державної податкової служби України звіт про доходи, які отримують фізичні та юридичні особи від здійснення визначених видів діяльності. Таким чином, оператори стануть своєрідними інформаторами податкової.

Заступник Міністра фінансів Світлана Воробей обговорила з представниками операторів цифрових платформ концепцію запровадження такої додаткової звітності про доходи користувачів. Як зазначають в Мінфіні, Україна робить активні кроки до послідовного впровадження міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією для гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС.

«Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків», – заявила Світлана Воробей.

Зазначається, що Мінфін здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. В подальшому ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами відповідної угоди. Учасниками Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI) наразі є 26 країн, переважна більшість з яких є державами – членами ЄС.

Обов’язковою передумовою для приєднання України до Багатосторонньої угоди DPI є імплементація в національне податкове законодавство Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування (Директива DAC 7).

В КМУ згадують лише про передачу інформації про доходи користувачів платформ компетентним органам партнерів. Наразі невідомо, як ДПС буде використовувати інформацію про доходи українських користувачів платформ. Логічно припустити, що за результатами звітів від операторів цифрових платформ податкова служба зможе перевіряти, чи сплачують українці податки з доходів, отриманих за допомогою таких платформ. А якщо за результатами річного декларування доходи не будуть відображені в деклараціях, тоді на порушників можуть очікувати штрафи.

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Джерело: КМУ