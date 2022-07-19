Мінкультури ініціює створення єдиної позиції України до світових техплатформ Big Tech із протидії дезінформації та фейкам

З метою посилення протидії інформаційним операціям з боку рф, Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ) пропонує державним органам та громадським організаціям просувати єдину позицію в частині інформаційної безпеки під час взаємодії з соціальними мережами та платформами США. Зокрема, мова йде про так званий Big Tech – Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook та Instagram), Twitter, Linkedin, YouTube, Telegram.

Для просування державними установами та громадськими організаціями запропоновано такі позиції:

Проактивне протистояння організованим інформаційним нападам російських пропагандистів та ботоферм, спрямованих на український сегмент соціальних мереж. Задля сприяння виконання цього пункту пропонується створення каналу комунікацій, який буде доступний українським урядовим органам та громадським організаціям. Такий канал дозволить оперативно повідомляти платформам про вищезгадані інформаційні атаки.

Деактивація облікових записів у соціальних мережах, які розповсюджують кремлівський пропагандистський контент (крім журналістських цілей), або погрожують українцям чи поширюють контент, що виправдовує війну.

Видалення дописів, призупинення облікових записів, алгоритмічне зниження пріоритетів сторінок та дописів, які розповсюджують контент, який є ідентичним або дуже схожим на той, що був видалений у минулому.

Повідомлення в режимі реального часу про підозрювані чи доведені порушення українського законодавства, порушення прав людини чи скоординовані інформаційні атаки, виявлені платформами, українській владі.

Збереження платформами вмісту та облікових записів, видалених у зв’язку з порушенням політик користування платформами, включаючи будь-які докази військових злочинів та інформаційних операцій за підтримки кремля, для подальшого використання українськими правоохоронними органами.

Перевірка нових облікових записів або сторінок, що містять імена українських політиків чи установ, для виявлення потенційної імперсонації офіційних осіб.

Моніторинг облікових записів російських військовослужбовців в Україні.

Моніторинг неактивних акаунтів, які могли бути створенні під час підготовки інформаційної операції росії та можуть бути використані для поширення дезінформації та мови ворожнечі у майбутньому.

Створення системи раннього попередження про активні інформаційні та онлайн атаки. Це передбачає попередження платформами партнерів в уряді України та у громадянському суспільстві про виявлені акаунти чи мережі акаунтів, які можуть діяти в рамках інформаційних операцій рф.

Продовження пріоритизації надійних українських джерел у новинній стрічці та у системі рекомендацій контенту.

Звільнення перевірених українських джерел від автоматичних банів та обмежень.

Висвітлення достовірної інформації, наданої українським Урядом для користувачів, що перебувають у зонах активного конфлікту.

Консультації з українським урядом та громадянським суспільством, а також з їхніми міжнародними партнерськими організаціями у структурованому форматі щодо формування та виконання внутрішніх політик платформ, пов’язаних з воєнним станом, зокрема, політик стосовно дезінформації, мови ворожнечі та просування надійних та перевірених каналів інформації.

Розширення доступу для незалежних дослідників до агрегованих даних про перегляд та взаємодію з публічними обліковими записами з великим охопленням. Спрощення системи дослідження контенту на платформах для експертних організацій з метою виявлення дезінформаційних наративів та мови ворожнечі.

Деплатформізація джерел російської пропаганди. Зокрема видалення сторінок медіа, що контролюються кремлем; сторінок пропагандистів, тобто псевдожурналістів, що працюють на підконтрольних Кремлю медіа; видалення сторінок російських політиків та дипломатів; видалення сторінок псевдоорганів влади, що створює Росія на тимчасово окупованих територіях.

«Оприлюднення позицій спільних зусиль (“one voice”) українського Уряду, громадських організацій та міжнародних партнерів – це забезпечення максимальної прозорості процесу. А спільна реалізація цих принципів допоможе під час подальших переговорів з техплатформами в сфері попередження та протидії інформаційним операціям та поширенні дезінформації з боку рф. І не лише в україномовному сегменті соціальних мереж, але і в іншомовних сегментах», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Джерело: Мінкультури