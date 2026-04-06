Мемкоїн на Solana злетів на 1400% після фейкової новини про смерть майже 200-річної черепахи

Та сама черепаха Джонатан: досі жива

Фейкове повідомлення про смерть 193-річної черепахи Джонатана спровокувало різкий стрибок однойменного мемкоїна в мережі Solana. Токен JONATHAN за лічені години підскочив більш ніж на 1400%, оновив максимум, а потім так само стрімко відкотився.





Інформація з’явилася 1 квітня в X: акаунт, що маскувався під ветеринара Джо Холлінса, заявив, що Джонатан помер. У дописі описували багаторічний догляд за твариною — від годування з рук до спостережень за її звичками. Пост швидко розлетівся платформою і вийшов за її межі — новину підхопили навіть великі медіа.

Згодом з’ясувалося, що акаунт не має стосунку до справжнього ветеринара і вже зник. Сам Холлінс у коментарі для USA Today підтвердив, що черепаха жива, і звернув увагу на інше: під його ім’ям могли намагатися виманювати криптовалютні пожертви. За його словами, це була не невдала першоквітнева витівка, а пряма схема шахрайства.

Поки історія набирала обертів, ринок відреагував миттєво. Мемкоїн JONATHAN, який з’явився ще влітку 2025 року, різко пішов угору: за даними DEX Screener, у піку ціна сягнула $0,00038. Після цього почалася корекція — типовий сценарій для подібних сплесків. Чітких зв’язків між творцями токена і авторами фейку немає, але сама ситуація виглядає показово: достатньо вірусного тригера, щоб малоліквідний актив отримав хвилю спекулятивного попиту.

Це не перший подібний кейс. Мемкоїни регулярно “вистрілюють” на фоні гучних або емоційних історій, незалежно від їхньої достовірності. Раніше схожу динаміку демонстрував токен PUNCH, який ріс на хвилі вірусної історії про покинуте дитинча японської макаки.





На тому ж принципі “вистрілив” колись і мемкоїн PNUT: його запустили на тлі резонансної історії про евтаназовану білку у США. На піку інтересу ринок оцінив його приблизно у $1,2 млрд. При цьому зростання відбулося без будь-яких фундаментальних драйверів — виключно на хвилі уваги до самого сюжету. Хвиля обговорень швидко розігнала капіталізацію токена приблизно до $1,2 млрд, показавши, як емоційний інфопривід за лічений час перетворюється на ринковий хайп.

Загалом, стрімка реакція ринку на подібні новини пояснюється феноменом, який у криптоспільноті називають “торгівлею увагою” (attention trading). На відміну від традиційних інвестицій, де оцінюються доходи чи технології, мемкоїни функціонують як похідні інструменти від віральності: що більше згадок у соцмережах, то вищий попит. Однак за цією динамікою часто стоять автоматизовані алгоритми — торгові боти, які моніторять ключові слова в X і відкривають позиції за мілісекунди до того, як пересічний користувач встигне дочитати заголовок.

Це створює ілюзію масового інтересу, яка заманює роздрібних інвесторів уже на піку ціни, перетворюючи їх на “ліквідність для виходу” для тих, хто встиг купити раніше або організував маніпуляцію. Випадок із Джонатаном лише підкреслює вразливість екосистеми Solana до подібних “pump and dump” схем, де межа між невдалим жартом і скоординованим злочином практично відсутня.

Джерело: The Block