Мінцифри монетизує «Дію» — за що доведеться платити

За інформацією журналістів Forbes Ukraine, Мінцифри планує зробити платними низку сервісів у застосунку «Дія».

Зазначається, що у першу чергу платною стане передача цифрових копій документів для банків (шеринг). Очікується, що ця послуга у «Дії» стане платною вже з 1 червня.

Як зазначає керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк, у майбутньому планується також монетизувати сервіси «Дія.Підпис» і Diia.OAuth. Очікується, що юридичні особи та підприємці зможуть підписувати документи онлайн, використовуючи електронний підпис через застосунок.

«Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом Дія», — пояснює Олексій Вовк.

За інформацією Forbes, для підключення до сервісу шеринг банки та фінансові установи єдиноразово сплачуватимуть 21 тис. 617 грн. Далі вони сплачуватимуть 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, а більшої кількості (мультишеринг) — платним.

За допомогою звичайного шерингу можна передавати електронні копії ID-картки та закордонного паспорта. Мультішеринг включає сюди 14 документів, серед яких ID-картка, закордонний паспорт, податковий номер (РНОКПП), довідка про доходи та інші.

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Як зазначає Вовк, серед партнерів, що зацікавлені у користуванні сервісом шеринг, банки, страхові компанії, сервіси документообігу, платіжні системи, мобільні оператори та інші установи. За його словами, наразі мова йде про кілька сотень підключень.

Він підкреслив, що згодом «Дія» має перетворитись на маркетплейс, а бізнес отримає змогу запускати власні сервіси та використовувати державну інфраструктуру. Таким чином підприємці платитимуть за розміщення власних послуг у застосунку після проходження перевірки.

Ми також повідомляли, що у «Дії» планують запустити послугу онлайн-іспиту для отримання посвідчення водія. Це дозволить скласти теоретичну частину іспиту без необхідності візиту до сервісних центрів МВС.

Джерело: Forbes Ukraine