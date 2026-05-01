Новини Софт 01.05.2026

Якщо ви — Цезар: YouTube нарешті зробив цю функцію безкоштовною для всіх

Андрій Шадрін

Протягом багатьох років YouTube впроваджував чимало чудових функцій. Режим “картинка в картинці” (picture-in-picture) цілком може зайняти перші позиції в цьому списку.


Раніше цей режим був ексклюзивною функцією для власників Premium-підписки YouTube, однак Google поступово почав впроваджувати її як частину стандартного досвіду для користувачів Android та iOS у США. Ті, хто живе в інших регіонах, терпляче чекали своєї черги — і схоже, цей день нарешті настав.

Безкоштовно — і не посперечаєшся

Ще у лютому з’явилася інформація, що ця функція може стати глобальною, і тепер вона, схоже, розгортається для користувачів по всьому світу. За даними 9to5Google, режим “картинка в картинці” (PiP) на YouTube тепер доступний безплатно всім користувачам — Premium-підписка для цього більше не потрібна.

Якщо ви — Цезар: YouTube нарешті зробив цю функцію безкоштовною для всіх
Проте є одне обмеження: функція працює лише для “тривалого немузичного контенту”. Якщо ви ніколи не користувалися PiP, активувати його просто. Зайдіть у розширені налаштування застосунку YouTube і переконайтеся, що PiP увімкнено. Після цього просто починайте дивитися відео, як зазвичай.

“YouTube чудово розуміє: щоб утримати користувачів і не штовхати їх до блокувальників реклами чи обхідних шляхів, безплатний досвід має стати менш обмеженим”, — пишуть Digital Trends.

Коли ви згортаєте застосунок, відео продовжує відтворюватися у невеликому вікні на екрані. Розмір цього вікна можна налаштовувати, а якщо воно більше не потрібне — просто закрити. Це чудовий спосіб для багатозадачності: ви можете стежити за улюбленим контентом на YouTube, одночасно відповідаючи на повідомлення, листи та багато іншого.


PiP давно є стандартною функцією на конкурентних стримінгових платформах — Netflix, Disney+ та Apple TV пропонують плаваючий плеєр як базову можливість, тому відсутність цієї функції для більшості безплатних користувачів YouTube ставила платформу у невигідне становище. Що стосується термінів — повне глобальне розгортання відбуватиметься поступово протягом найближчих місяців.

“Якщо функція не з’явилася одразу — спробуйте оновити застосунок YouTube. На iPhone також знадобиться iOS 15 або новіша версія. Розгортання відбувається поетапно, тому до деяких користувачів функція може дійти не відразу”, — додають Digital Trends.

Багато людей користуються цією функцією вже досить давно й вважають її дуже зручною. Якщо ви, як Юлій Цезар, займаєтеся кількома справами одночасно — це чудова можливість дивитися відео у фоні та паралельно робити щось інше. Отже, якщо ви давно хотіли спробувати цю функцію — вона буде доступна у застосунку YouTube на Android та iOS.

Джерело: Android Police

