Оновлення Google поламало Gemini: він почав жити минулим

Вчора та сьогодні спостерігається баг у застосунку Gemini: він відповідає за відкат кількох нещодавніх функцій, повертаючи старий інтерфейс на Android. Зокрема, дизайн повернувся від списку до пілюль розташованих поруч.





Також повідомляється, що натискання меню “плюс” у полі введення більше не дозволяє завантажувати нотатники NotebookLM. Меню Tools, на щастя, не постраждало. Водночас кнопка “Тимчасовий чат” зникла з правого верхнього кута поряд з аватаром. У меню профілю зник пункт “Імпортувати пам’ять до Gemini”.

Сайт Gemini.google.com не постраждав і забезпечує нормальний мобільний досвід та досвід Progressive Web App, якщо вам потрібні будь-які з цих функцій. Щодо інших змін інтерфейсу — чорний фон повернувся до сірого, а пілюлі із запропонованими діями через це втратили обведення.

За межами застосунку Gemini оверлей Android повернувся до попереднього дизайну без повного доступу до меню Tools. Повноекранна підсвітка також зникла — підсвічується лише сам оверлей. Цей баг торкається користувачів Android у стабільному та бета-каналах із Google app 17.14 протягом останньої доби або близько того.

“У Gemini також зафіксовано помилкове повідомлення “Action failed” після встановлення будильника або таймера — хоча насправді дія виконувалась коректно”, — пише портал Phone Arena.

Це не перший випадок, коли оновлення саме застосунку Google каскадно б’є по Gemini: раніше схожа ситуація траплялась із власниками пристроїв Xiaomi. Тоді спільнота методом перебору встановила, що причиною збою була конкретна версія застосунку Google, а єдиним надійним рішенням виявився відкат до попередньої стабільної версії.





“Аналітики звертають увагу на те, що базова надійність поки не встигає за амбіціями компанії”, — зауважили Phone Arena.

Нинішній інцидент розгортається на тлі ширших труднощів із переходом Google від Assistant до Gemini. Google активно згортає Google Assistant, і вже в середині 2026 року всі нові Android-смартфони мають постачатися виключно з Gemini. За таких умов кожен регресивний баг ще більше підриває довіру користувачів, яких Google намагається переконати у готовності нового асистента до повноцінної заміни попередника.

Джерело: 9to5google