Освітній застосунок «Мрія» тестують в 40 школах — з Мрія ID та чатами на базі Signal

Міністерство цифрової трансформації повідомило про початок бета-тесту застосунку “Мрія”. Як очікується, цей застосунок змінить підхід до навчання.

“Школярі вчитимуться за сучасними підходами. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації”, – заявляє Мінцифри.

Передбачається, що “Мрія” закохуватиме в навчанні й допомагатиме кожному знайти своє покликання – від дитячого садочка до вищої освіти. “Мрія” проходитиме з українцями кожен етап навчання й забезпечить безперервний розвиток.

Щоб перевірити, наскільки ці обіцянки відповідають дійсності, Мінцифори запускає бета-тест застосунку “Мрія”. В ньому беруть участь 40 шкіл з Києва та шести областей України. Відгуки тестувальників допоможуть перевірити й покращити роботу застосунку.

Хто тестуватиме “Мрію”?

школярі: Мрія ID, навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal.

батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal.

вчителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Бета-тест “Мрії” відбувається в три етапи: