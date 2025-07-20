Новини Авто 20.07.2025 comment views icon

Mitsubishi створила бюджетний кросовер Destinator — 7 місць, 1,5-літровий ДВЗ і ціна до $30 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

Mitsubishi створила бюджетний кросовер Destinator — 7 місць, 1,5-літровий ДВЗ і ціна до $30 тис.
Mitsubishi Destinator — новий бюджетний 3-рядний кросовер з ціною до $30 тис.

На фоні загальної гібридизації та електрифікації Mitsubishi останнім часом зосередилась на практичних рішеннях для масового ринку. Компанія вже готує до запуску власну версію Nissan Leaf і оновлений Eclipse Cross на базі Renault Scenic E-Tech. Але не всі новинки створені в межах альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Новий Mitsubishi Destinator — це самостійна розробка, яка претендує на роль доступного трирядного сімейного кросовера з бензиновим двигуном.

Mitsubishi Destinator — це серійна версія минулорічного концепта DST. Автомобіль виглядає доволі сучасно для бюджетного сегмента. Новинка трохи коротша та вужча за Outlander, хоча вища. Довжина становить 4680 мм, ширина — 1840 мм, висота — 1780 мм, колісна база — 2815 мм. Автомобіль має кліренс 214 мм, а без нижнього кожуха кліренс зростає до 244 мм.

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Destinator оснащений турбованим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 161 к.с., який видає 250 Н·м крутного моменту. Пару йому складає варіатор (CVT). Цей кросовер пропонується виключно з переднім приводом. Попри відсутність повного приводу, Destinator має режими руху для гравію, бруду та дощу.

З метою економії Mitsubishi використала торсійну балку задньої підвіски. Водночас компанія пропонує дискові гальма на всіх чотирьох колесах та базові 18-дюймові легкосплавні диски. В конструкції не використовується жодних електродвигунів чи батарей. Це дозволило не лише зекономити, а ще й зробити семимісний автомобіль відносно легким. Його вага становить 1495 кг.

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В інтер’єрі доступні 8-дюймова цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Виробник залишив фізичні кнопки в салоні. Другий ряд сидінь складається у пропорції 40:20:40, третій — 50:50. Обидва ряди можна скласти в рівну підлогу, що значно збільшує вантажний об’єм. Хоча ця модель належить до доступного сегменту, Mitsubishi не зекономила на опціях. У списку оснащення присутні панорамний дах, акустика Yamaha, 64-колірна підсвітка салону, USB-порти в усіх трьох рядах, вентиляція для задніх пасажирів.

Офіційний дебют Mitsubishi Destinator відбудеться 23 липня. В той же день автомобіль надійде у продаж. Його ціна очікується до $30 тис.

Джерело: motor1, mitsubishi-motors

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