Nissan Leaf повертається — як компактний кросовер з кращою автономністю та портом Tesla NACS

Nissan Leaf третього покоління

Nissan Leaf — одна з перших ластівок ери електромобільності — невдовзі отримає суттєве оновлення. Компанія підготувала нову версію, принагідно оновивши платформу та навіть кузов авто. Nissan Leaf третього покоління перетворився з хетчбека на кросовер та отримав зарядний порт від Tesla. Розглянемо докладніше.

Дизайн попередніх версій Nissan Leaf був спірним і багатьма сприймався як приклад того, як не треба робити. Тепер про це можна забути. Під час розробки нового Leaf значна увага приділялася його аеродинамічній ефективності, що є критичним фактором для максимального збільшення запасу ходу електромобілів. Нова модель досягає вражаючого коефіцієнта опору (Cd) 0,26 для варіантів, призначених для США та Японії. Європейські версії з унікальним дизайном коліс та дзеркал заднього виду мають ще нижчий Cd – 0,25.

Інженери Nissan досягли цих показників завдяки розумним елементам дизайну, включаючи приховані дверні ручки, активну решітку радіатора, яка закривається на високих швидкостях, оптимізований дизайн коліс, пласку підлогу для плавного потоку повітря під автомобілем та елегантний силует фастбека. За словами Nissan, навіть панорамний скляний дах є функціональним компонентом, який сприяє підвищенню продуктивності. Він дозволив конструкторам зменшити висоту автомобіля на 12 мм у критичних точках відведення повітря, покращивши його слизький профіль, водночас зберігши достатньо місця для голови всередині.

Візуально новинка більше схожа на щось яйцеподібне — типовий силует сучасного електрокросовера. За розміром — приблизно три чверті Tesla Model Y. Авто стоїть на 19-дюймових дисках, має панорамний дах і… новий зарядний порт, на який фанати Leaf чекали роками. Адже старі моделі Leaf досі були прив’язані до архаїчного стандарту CHAdeMO, що сильно обмежувало їхню зарядну інфраструктуру. І от нарешті Nissan вирішив «зламати шаблон» і встановити порт Tesla (офіційно — NACS, який дозволяє заряджатися на Supercharger’ах) одразу з заводу — вперше для своїх електромобілів.

Дах оснащено новітньою електрохромною технологією, яка дозволяє пасажирам регулювати прозорість скла одним натисканням кнопки. Тим самим контролюється кількість світла, що потрапляє в салон, та усувається необхідність у традиційних сонцезахисних шторках, які часто обмежують простір над головою на задніх сидіннях. Додаткове інфрачервоне відбивне покриття допомагає зменшити нагрів від сонця та енергоспоживання системи клімат-контролю.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Новий Leaf заснований на модульній платформі CMF-EV, яка вже використовується в Ariya. Nissan обіцяє «значне покращення запасу ходу» у порівнянні з попереднім поколінням, що справді на часі: нинішній Leaf SV Plus має максимум 340 км на одному заряді — на фоні сучасних конкурентів це вже виглядає доволі скромно. Нова платформа розроблена спеціально для електромобілів й дозволяє отримати повністю рівну підлогу в салоні, на відміну від центрального тунелю, який часто зустрічається в автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння.

Офіційний світовий запуск третього покоління Nissan Leaf відбудеться пізніше цього місяця. Тоді компанія оголосить докладні технічні характеристики авто та ціну новинки.

Ідея перетворити Leaf на кросовер виглядає не лише логічно, а й рятівною. Nissan останнім часом переживає не найкращі часи: продажі падають, а об’єднання з Honda зірвалося. Нові моделі, які компанія планує представити на додачу до Leaf — це спроба повернутись у гру.

Джерело: The Verge