Мобільні оператори повинні забезпечувати 10 годин роботи мережі без світла, — Держспецзв’язку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) зобов’язала операторів мобільного зв’язку збільшити час автономної роботи обладнання під час відключень енергопостачання. Про це йдеться в Розпорядженні Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 15 липня.

Наразі в багатьох регіонах України тривають стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. В години відключень в абонентів доволі швидко погіршується якість зв’язку, а в багатьох випадках повністю зникає можливість користуватися мобільним зв’язком: інтернетом та голосовими викликами.

Раніше перед операторами зв’язку ставили вимогу — забезпечувати не менш ніж 4 годин зв’язку для абонентів. Однак проблема полягає в тому, що за ті декілька годин, коли відновлюється енергопостачання, обладнання операторів не встигає повністю перезарядитись. Тому після чергового виключення енергії зв’язок знову швидко погіршується та зникає.

Нове розпорядження вимагає, щоб оператори забезпечували безперебійну роботу мережі та підтримували зв’язок не менш ніж 10 годин. Оператори повинні будуть забезпечити таку автономність до 1 лютого 2025 року, поступово запроваджуючи необхідні джерела резервного живлення на базових станціях.

Виконати вимогу мобільні оператори мають у такі терміни:

до 1 жовтня — 60% базових станцій кожної області мають бути забезпечені відповідними джерелами резервного живлення

до 1 листопада — 70% базових станцій кожної області

до 1 грудня — 80% базових станцій кожної області

до 1 лютого — всі 100% базових станцій мають надавати 10 годин безперервного зв’язку.

Додатково зазначається, що до 1 грудня 2024 року щонайменше 25% базових станцій мають працювати до 72 годин при відсутності енергопостачання. У випадку тривалого блекауту ці станції забезпечать своєрідні “острівці зв’язку”, де можна буде під’єднатися до мережі за необхідності.

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Водночас є вимоги стосовно забезпечення зв’язком екстрених служб, критичної інфраструктури та великих вузлів мережевої інфраструктури до 72 годин.