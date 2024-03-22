Моторошні кадри з дрона у Фукусімі показують, як виглядає ядерний реактор після аварії

Камера безпілотника зафіксувала пошкодження зсередини захисної оболонки реактора №1, який постраждав найбільше під час радіаційної аварії на Першій Фукусімській АЕС у 2011 році.

Раніше реактори 1-3 було особливо важко дослідити через високий рівень радіоактивності та витоки радіоактивного палива всередині їхніх камер утримання.

Ось відео, яким поділився бразильський мовник Universo:

🎥 Fukushima: Vídeo de drone mostra interior do reator da usina nuclear danificado em 2011 pic.twitter.com/xs6HIGBLyV — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 22, 2024

Пошкоджені реактори все ще містять близько 880 тонн високорадіоактивного розплавленого ядерного палива, яке необхідно безпечно видалити, перш ніж їх можна буде повністю вивести з експлуатації, повідомляє Associated Press.

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Легкий дрон, який побував в реакторі №1, розробила Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) — він мав протиснутися на перший поверх реактора №1, аби допомогти у визначенні точного місця розташування палива всередині пошкодженої камери утримання реактора. Використовуючи цю інформацію, інженери могли б розробити роботів для його безпечного видалення — процес, який може зайняти ще 10 років.

Разом з дроном у реактор запустили робота-змію, який підсвічував територію попереду.

Минуло понад 13 років відтоді, як потужний землетрус і цунамі спустошили регіон Фукусіма в Японії. Хвиля у 14 метрів заввишки затопила електростанцію Фукусіма-Дайічі, а три з шести її ядерних реакторів були серйозно пошкоджені. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, кілька сотень робітників зазнали наднормового впливу радіації. Близько 160 000 людей були евакуйовані зі своїх домівок, і їм було дозволено лише обмежене повернення з 2012 року.

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