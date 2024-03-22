«Може, комусь перейшов дорогу»: девелопер помітив, як хтось відгукується на вакансії від його імені

Software Architect Ігор Лопушко помітив, що від його імені на різні вакансії відгукуються інші кандидати.

Чому так сталося — невідомо. При цьому вже не вперше. А дізнався тому, що йому починають писати на пошту рекрутери.

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«Виникла така ситуація, вже вдруге, до речі. Хтось від мого імені відгукується на вакансії на різних платформах», — розповів хлопець.

Ми поцікавилися, які можуть бути причини цього. Варіанта було озвучено два:

«або я комусь перейшов дорогу…»;

«або це новий маневр у рекрутингу, для того щоб знайти кандидатів під виглядом того, що я сам відгукнувся на вакансію».

Девелопер зазначив, що в будь-якому разі це виглядало професійно: навіть резюме зробили у pdf та додали до відгуку.

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І також попросив невідомих ентузіастів додати в резюме конкретний стек.

«Дякую за допомогу у пошуку нових проектів! Якщо не складно, відгукуйтесь будь ласка тільки на позиції архітекторів та Golang стек. Бо з .NET у комерційному сенсі я вже завʼязав», — написав він.

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