Новини Україна 22.03.2024 о 16:18 comment views icon
Стаття з  

«Може, комусь перейшов дорогу»: девелопер помітив, як хтось відгукується на вакансії від його імені

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новин

Software Architect Ігор Лопушко помітив, що від його імені на різні вакансії відгукуються інші кандидати.

Чому так сталося — невідомо. При цьому вже не вперше. А дізнався тому, що йому починають писати на пошту рекрутери.

«Виникла така ситуація, вже вдруге, до речі. Хтось від мого імені відгукується на вакансії на різних платформах», — розповів хлопець.

Ми поцікавилися, які можуть бути причини цього. Варіанта було озвучено два:

  • «або я комусь перейшов дорогу…»;
  • «або це новий маневр у рекрутингу, для того щоб знайти кандидатів під виглядом того, що я сам відгукнувся на вакансію».

Девелопер зазначив, що в будь-якому разі це виглядало професійно: навіть резюме зробили у pdf та додали до відгуку.

Бізнес англійська.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс

І також попросив невідомих ентузіастів додати в резюме конкретний стек.

«Дякую за допомогу у пошуку нових проектів! Якщо не складно, відгукуйтесь будь ласка тільки на позиції архітекторів та Golang стек. Бо з .NET у комерційному сенсі я вже завʼязав», — написав він.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати