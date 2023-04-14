Новини Україна 14.04.2023 о 13:10

“Ми проти війни та за мир у всьому світі” — Xiaomi прокоментувала своє включення до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК

Вадим Карпусь

Автор новин

Xiaomi оперативно прокоментувала вчорашню заяву НАЗК України про включення китайської компанії до списку міжнародних спонсорів війни. Нагадаємо, згідно з твердженнями НАЗК, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Xiaomi не тільки не залишила російський ринок, як багато інших всесвітньо відомих брендів, але продовжує розвивати бізнес у цьому регіоні.

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У своїй заяві, опублікованій у Twitter, Xiaomi стверджує, що вона є компанією з випуску споживчої електроніки, яка пропонує пристрої виключно для цивільного та комерційного використання.

«Ми вважаємо, що кожен споживач у світі має право на доступ до засобів комунікації та інформації в інтернеті», – йдеться у заяві китайської компанії.

Також Xiaomi зазначає, що вона веде споживчий бізнес у більш ніж 100 країнах та регіонах, і при цьому вона дотримується всіх законів та правил у всіх юрисдикціях.

Щодо звинувачень українського НАЗК у тому, що Xiaomi є міжнародним спонсором війни, то компанія «категорично проти» таких заяв.

«Ми не підтримуємо жодних воєнних дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — зробити життя людей у світі кращим завдяки інноваційним технологіям», – підсумовує Xiaomi.

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Водночас Xiaomi не прокоментувала ту частину звинувачень НАЗК, де йдеться, що компанія продовжує вести бізнес у росії, отримувати там доходи й сплачувати податки, з яких фінансуються дії російських окупаційних військ.


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