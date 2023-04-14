“Ми проти війни та за мир у всьому світі” — Xiaomi прокоментувала своє включення до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК

Xiaomi оперативно прокоментувала вчорашню заяву НАЗК України про включення китайської компанії до списку міжнародних спонсорів війни. Нагадаємо, згідно з твердженнями НАЗК, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Xiaomi не тільки не залишила російський ринок, як багато інших всесвітньо відомих брендів, але продовжує розвивати бізнес у цьому регіоні.

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У своїй заяві, опублікованій у Twitter, Xiaomi стверджує, що вона є компанією з випуску споживчої електроніки, яка пропонує пристрої виключно для цивільного та комерційного використання.

«Ми вважаємо, що кожен споживач у світі має право на доступ до засобів комунікації та інформації в інтернеті», – йдеться у заяві китайської компанії.

Також Xiaomi зазначає, що вона веде споживчий бізнес у більш ніж 100 країнах та регіонах, і при цьому вона дотримується всіх законів та правил у всіх юрисдикціях.

Щодо звинувачень українського НАЗК у тому, що Xiaomi є міжнародним спонсором війни, то компанія «категорично проти» таких заяв.

«Ми не підтримуємо жодних воєнних дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — зробити життя людей у світі кращим завдяки інноваційним технологіям», – підсумовує Xiaomi.

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Водночас Xiaomi не прокоментувала ту частину звинувачень НАЗК, де йдеться, що компанія продовжує вести бізнес у росії, отримувати там доходи й сплачувати податки, з яких фінансуються дії російських окупаційних військ.