НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Це стало наслідком того факту, що Xiaomi не просто продовжила свою роботу в росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі й має намір розширювати свій бізнес там.

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Зазначається, що під час війни Xiaomi продовжує постачати свою продукцію до рф, а також підтримує роботу мережі офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій росії. В часи війни та частих обстрілів українських міст російськими терористичними військами, Xiaomi збільшила свої постачання до рф – на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в росії. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

У 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виторг в сумі $202 млн. З цієї суми сплачуються податки в бюджет рф, з якого потім фінансуються російсько-терористичні ракетні обстріли, атаки дронами та вбивства цивільних осіб в Україні.

Слід зазначити, що Xiaomi вважає російський ринок важливим для себе і не оголошувала про свої плани щодо виходу з рф, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у росії. Проте зараз китайська компанія відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії. Отже, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави й має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій, зазначає НАЗК

Загалом НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Таким чином співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

Слід зазначити, що механізм «спонсорів війни» — один з інструментів НАЗК, які не є прямими юридично зобов’язуючими, проте можуть створювати тиск на іноземні компанії. Тому не варто очікувати прямої заборони на продаж продукції Xiaomi в Україні. Наприклад, Raiffeisen Bank та Auchan входять до переліку міжнародних спонсорів війни, проте продовжують працювати в Україні.

Джерело: НАЗК