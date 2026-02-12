Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактом

Clair Obscur: Expedition 33

Артбук із колекційного видання Clair Obscur: Expedition 33 потрапив у “неприємності”. Митниця Іраку конфіскувала його, переплутавши зі справжнім історичним артефактом.





Книгу передали до Міністерства культури Іраку для перевірки перед тим, як дозволити її видачу. Користувач Reddit Ahmed15252 розповів, що митники відкрили посилку й звернули увагу на зовнішній вигляд артбуку. Через малюнки та символи вони подумали це може бути давня знахідка.

“Не можу повірити, але мій артбук Expedition 33 із набору Monolith затримали на митниці як “можливо стародавній. Книгу офіційно відправили до Іракського музею / технічного комітету, щоб підтвердити, що це сучасний артбук до відеогри, а не нова знахідка з минулого. 10/10 досвід — обов’язково ще раз випадково імпортую історію”, — пише він.

За наявними даними, предмет дійсно переслали на розгляд профільному відомству. Станом на 12 лютого 2026 року невідомо, скільки триватиме перевірка і коли власник отримає своє видання. Ймовірно, спеціалісти швидко зрозуміють, що глянцевий папір, інформацію про авторські права та текст англійською мовою точно не є ознаками стародавнього артефакту.

У коментарях жартують про те, що хтось із молодших співробітників може впізнати гру. А також уявляють реакцію музейних працівників, яким на експертизу принесуть артбук з відеогри.

“Що ж, сподіваємося, що хоча б одна людина в офісі молодша за 80 років і вміє гуглити, і, сподіваємося, половина відділу пограє в цю гру?” — кепкують користувачі.

Сам власник ставиться до ситуації з гумором. За його словами, він чекав набір 7-8 місяців і тут “трапляється якась нісенітниця”. Можливо колись він захоче замовити другу гру від авторів Clair Obscur: Expedition 33 — тоді випадковість може стати кумедною традицією.





Джерело: Polygon