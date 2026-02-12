tradfi
Новини WTF 12.02.2026 comment views icon

Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактом

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактом
Clair Obscur: Expedition 33

Артбук із колекційного видання Clair Obscur: Expedition 33 потрапив у “неприємності”. Митниця Іраку конфіскувала його, переплутавши зі справжнім історичним артефактом.


Книгу передали до Міністерства культури Іраку для перевірки перед тим, як дозволити її видачу. Користувач Reddit Ahmed15252 розповів, що митники відкрили посилку й звернули увагу на зовнішній вигляд артбуку. Через малюнки та символи вони подумали це може бути давня знахідка.

“Не можу повірити, але мій артбук Expedition 33 із набору Monolith затримали на митниці як “можливо стародавній. Книгу офіційно відправили до Іракського музею / технічного комітету, щоб підтвердити, що це сучасний артбук до відеогри, а не нова знахідка з минулого. 10/10 досвід — обов’язково ще раз випадково імпортую історію”, — пише він.

Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактомМитниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактом

За наявними даними, предмет дійсно переслали на розгляд профільному відомству. Станом на 12 лютого 2026 року невідомо, скільки триватиме перевірка і коли власник отримає своє видання. Ймовірно, спеціалісти швидко зрозуміють, що глянцевий папір, інформацію про авторські права та текст англійською мовою точно не є ознаками стародавнього артефакту.

Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33 через "схожість" з давнім артефактом
Артбук Clair Obscur: Expedition 33 із набору Monolith

У коментарях жартують про те, що хтось із молодших співробітників може впізнати гру. А також уявляють реакцію музейних працівників, яким на експертизу принесуть артбук з відеогри.

“Що ж, сподіваємося, що хоча б одна людина в офісі молодша за 80 років і вміє гуглити, і, сподіваємося, половина відділу пограє в цю гру?” — кепкують користувачі.

Сам власник ставиться до ситуації з гумором. За його словами, він чекав набір 7-8 місяців і тут “трапляється якась нісенітниця”. Можливо колись він захоче замовити другу гру від авторів Clair Obscur: Expedition 33 — тоді випадковість може стати кумедною традицією.


Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)

Джерело: Polygon

Популярні новини

arrow left
arrow right
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Має висувний USB-C кабель та швидку зарядку. Чому варто звернути увагу на новий павербанк Anker Nano на 10 000 mAh
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Apple TV викупила права на "Розрив": серіал отримає +2 сезони
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати