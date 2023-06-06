Новини Бізнес 06.06.2023 о 18:00

Українському павільйону на Gamescom 2023 бути! Організатори запрошують геймдев-студії взяти участь в заході

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ініціативна група у складі представників студії Vostok Games, організаторів конференції Games Gathering та платформи GDBAY запрошують українські ігрові компанії взяти участь в роботі українського павільйону на виставці Gamescom 2023.

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Організатори планують зібрати разом українські геймдев-студії та сервіси, щоб продемонструвати світу, що попри повномасштабне російське вторгнення українська ігрова індустрія продовжує працювати й розвиватися. Зазначається, що вперше на конференції такого масштабу будуть зібрані українські студії та ігрові сервіси.

На Gamescom 2023 будет работать украинский павильон – организаторы приглашают геймдев-студии принять участие в мероприятии

Як зазначає ініціативна група, участь в українському павільйоні на Gamescom 2023 надасть можливість представити свої проєкти та сервіси, провести бізнес-зустрічі та розширити коло професійних знайомств. Також учасники зможуть підкреслити свою приналежність до української ігрової індустрії та стати частиною великого руху в підтримку України, що є надзвичайно важливим саме зараз.

Український павільйон розміститься у бізнес-зоні на площі 100 м2. В рамках павільйону плануються окремі стенди компаній-учасників, кімнати для переговорів, а також можливість представити промоматеріали стосовно своїх продуктів та послуг.

До цієї ініціативи долучилися вже понад 10 українських студій. Зацікавлені компанії можуть подати заявку в цій формі.


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