HP знову блокує використання сторонніх картриджів для принтерів

HP випустила оновлення безпеки, що блокують використання сторонніх картриджів для друку, які зазвичай коштують значно менше, ніж оригінальні.

Численні публікації в Reddit, Twitter та на форумі спільноти HP свідчать про те, що оновлення, випущені в грудні 2022 року та січні 2023 року, блокують використання неоригінальних картриджів на принтерах компанії — це частина суворої політики компанії під назвою «Dynamic Security».

Правила, вперше представлені у 2016 році, є частиною процесу автентифікації картриджів HP, який, за словами компанії, повинен «захищати якість обслуговування клієнтів, підтримувати цілісність систем друку та захищати інтелектуальну власність». «Dynamic Security» фактично забороняє використовувати в деяких принтерах чорнильні або тонер-картриджі, що не містять «нових чи повторно використаних чипів або електронних схем HP».

Ще тоді HP зіткнулася з хвилею критики та навіть кількома груповими позовами. Однак це не завадило компанії розширити політику на більшу кількість пристроїв, які раніше були сумісні з картриджами інших виробників. Один з користувачів Reddit, u/grhhull, написав, що замість повідомлення про те, що «HP не може гарантувати належну якість друку» зі стороннім картриджем, він побачив оголошення про те, що принтер взагалі не працюватиме із неоригінальними чорнилами.

«Вказані картриджі заблоковано мікропрограмою принтера, оскільки вони містять мікросхему не від HP. Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають новий чи повторно використаний чип HP», — йдеться в повідомленні, яке відображається на екрані принтера u/grhhull.

За словами u/grhhull, фахівець служби підтримки клієнтів HP сказав, що це частина «останнього оновлення».

У 2020 році HP досягла мирової угоди на суму $1,5 мільйона із клієнтами в США в рамках колективного позову, який стверджував, що мікропрограмне забезпечення компанії діяло як «зловмисне ПЗ, додаючи, видаляючи або змінюючи код, тим самим зменшуючи можливості принтерів HP». Компанія також виплатила мільйони клієнтам, які постраждали від політики «Dynamic Security» в ЄС та Австралії.

У 2016 році HP випустила додаткове оновлення, яке начебто нівелює блокування, однак воно стосувалося лише окремих моделей. Досі залишається незрозумілим, на яких принтерах HP діє політика — публікації в соцмережах вказують, що проблема поширилася на OfficeJet Pro 6970, OfficeJet Pro 6968, OfficeJet 6950 і OfficeJet 7740.

Оскільки чистий дохід HP від друку падає, цей крок виглядає як відчайдушна спроба замкнути клієнтів у власній екосистемі й примусити користуватись оригінальними картриджами компанії, які зазвичай коштують значно дорожче аналогів.

Джерело: The Verge