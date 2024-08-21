На Львівщині створять індустріальний парк для виробництва комп’ютерів та електроніки

Планують залучити ₴210,5 млн інвестицій.

Уряд України 20 серпня ухвалив рішення про включення нового індустріального парку «Технологій та бізнесу» до Реєстру індустріальних парків. Парк розташується на території Новояворівської громади Львівської області.

Проєкт передбачає створення до 450 робочих місць у сфері переробної промисловості. Виробництво зосередиться на товарах із високою доданою вартістю, зокрема комп’ютерах, електронній та оптичній продукції, а також електричному устаткуванні.

Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України, підкреслив важливість нового парку для економічної стратегії країни:

«Розвиток індустріальних парків є складником економічної політики “Зроблено в Україні”, яка спрямована на підтримку вітчизняного виробника».

Індустріальний парк «Технологій та бізнесу» став 91-м зареєстрованим парком в Україні та 23-м, внесеним до Реєстру у 2024 році.

Ініціатором створення парку виступила Новояворівська міська рада. Планується залучити ₴210,5 млн інвестицій від учасників-інвесторів. Додатково ₴1,4 млн виділять із місцевого бюджету на облаштування території.

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Включення до Реєстру надає парку право на державне стимулювання. У бюджеті на 2024 рік для цих цілей передбачили ₴1 млрд. Підтримка охоплює компенсацію витрат на будівництво інфраструктури, підключення до електромереж, а також податкові та митні пільги.

Джерело: Міністерство економіки України

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