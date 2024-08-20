Нацкешбек через «Дію»: на що можна буде витратити до 3 тис. грн. компенсації та коли запрацює програма

Міністерство економіки України розробляє програму Нацкешбеку, які ініціював Володимир Зеленський. Передбачається, що українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тис. грн компенсації за купівлю товарів українського виробництва.

Українці зможуть долучитися до програми Нацкешбеку через «Дію». Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він додав, що у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витрачати його на певні послуги.

Наприклад, коштом кешбеку можна буде оплатити комунальні послуги, оплатити медичні послуги чи послуги мобільного зв’язку, розрахуватися в закладах харчування, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, спорт, кіно тощо.

Водночас українські виробники та продавці зможуть подати заявку на участь у програмі через портал «Дія» та зареєструвати перелік товарів, які вони пропонують. Як очікується, послуга повноцінно запрацює у вересні.

«З погляду реалізації це досить складна комплексна послуга, за якою стоїть купа взаємодій між реєстрами. Однак для українців у користуванні все буде як завжди — у кілька кліків. Це буде так само просто, як податися на «ковідну тисячу» чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів у держустанови та банки», ─ додає Михайло Федоров.

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