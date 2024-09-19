На Netflix вийшов «Сутінки богів» Зака Снайдера — кривавий анімаційний епос про помсту скандинавським богам

Netflix випустив усі епізоди анімаційного серіалу «Сутінки богів», створеного режисером Заком Снайдером. Проєкт привернув увагу критиків своїм незвичайним підходом до скандинавської міфології та візуальними ефектами.

Сюжет серіалу розгортається навколо Сіґрід, доньки велетнів, яка вирушає на шлях помсти проти богів після трагічних подій на власному весіллі. Творці не стримувалися у відображенні насильства, що призвело до присвоєння шоу рейтингу R.

Критики The Hollywood Reporter відзначили динамічність екшн-сцен, але звернули увагу на поверхневість сюжетної лінії. На їхню думку, швидкий темп розвитку подій завадив глибшому розкриттю персонажів.

Рецензенти з Collider високо оцінили креативний підхід Снайдера та його команди до інтерпретації скандинавських міфів. Вони також похвалили візуальний стиль серіалу та його захопливі бойові сцени. Однак критики зауважили, що восьми епізодів виявилося замало для повноцінного розвитку героїв.

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Оглядачі з IGN також поділилися своїми враженнями від «Сутінків богів». Вони назвали серіал «стимулюючою інтерпретацією скандинавського та вікінгського фольклору з захопливою драматичною основою». Критики відзначили, що на тлі недавніх менш вдалих проєктів Зака Снайдера, цей серіал виглядає досить привабливо.

Агрегатор рецензій Rotten Tomatoes ще не сформував загальний рейтинг «Сутінків богів». На Metacritic серіал отримав 64/100 на основі 7 рецензій від критиків. Проте перші відгуки свідчать про неоднозначне сприйняття проєкту, де візуальний складник переважає над глибиною сюжету.