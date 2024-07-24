На Олімпійських іграх виявили дрони-шпигуни — один підглядав за тренуванням новозеландських спортсменок

Нова спортивна дисципліна на Олімпіаді: синхронне керування дронами над чужим полем.

Напередодні старту жіночого футбольного турніру на Олімпійських іграх у Парижі стався скандал. Новозеландський олімпійський комітет (NZOC) звинуватив Канаду у використанні дрона для знімань тренування своєї жіночої футбольної команди.

Інцидент трапився в понеділок у Сент-Етьєні, де новозеландки готувалися до першого матчу групового етапу. За словами представників NZOC, член допоміжного персоналу канадської збірної керував дроном, який пролітав над тренувальним майданчиком.

Новозеландська сторона негайно повідомила про порушення місцеву поліцію. Правоохоронці затримали оператора безпілотника, якого ідентифікували як співробітника розширеного складу канадської жіночої футбольної команди.

Керівництво NZOC висловило глибоке обурення цим випадком.

«Ми подали офіційну скаргу до підрозділу доброчесності Міжнародного олімпійського комітету та вимагаємо від Канади повного розслідування. Це питання доброчесності та чесної гри», — заявили в комітеті.

Канадський олімпійський комітет (COC) відреагував на звинувачення, висловивши здивування та розчарування.

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«Канадський олімпійський комітет виступає за чесну гру. Ми шоковані та засмучені. Просимо вибачення у Футбольної асоціації Нової Зеландії, в усіх постраждалих гравців і Новозеландського олімпійського комітету», — йдеться в заяві COC.

Канадська сторона розпочала внутрішнє розслідування інциденту та обіцяє співпрацювати з МОК, організаторами Олімпіади в Парижі та ФІФА для вирішення ситуації.

Збірні Канади та Нової Зеландії мають зустрітися в першому турі групового етапу олімпійського футбольного турніру в четвер на стадіоні «Жоффруа Гішар» у Сент-Етьєні. Канадки є чинними олімпійськими чемпіонками, що додає напруги майбутньому протистоянню.

Джерело: Espn

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