Новини Технології 17.04.2024 о 13:53 comment views icon
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Україна запускає виробництво «Шмавіка» — аналога китайського DJI Mavic

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Українська компанія запускає в серійне виробництво власного аналога популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic.

Як повідомляє Forbes, його створила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року, зокрема коптери-бомбери. Її назву і імена представників не вказують через воєнні ризики.

Чому «Шмавік»?

Як розповідає видання, назву «шмавік» запропонувала «одна дуже поважна людина в країні, і ця назва сподобалась команді».

Але вона вже й так давно є у вжитку українських військових. З 2014 «Шмавіками»на фронті з 2014 року називали всі легкі розвідувальні дрони незалежно від їх походження.

Вартість

Вартість розробки коливається в районі $500 000. Відомо, що на створення таких дронів пішов рік.  У лютому 2024-го дрон пройшов випробування в умовах активних радіоперешкод.

Наразі компанія виготовила понад 300 дронів.

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До першого червня компанія планує запустити першу лінію виробництва в обсязі 500 штук на місяць. План до кінця літа — вийти на виробництво 2500 «шмавіків» на місяць.

Також компанія будує виробництво в Польщі, де вироблятимуть комплектуючі для дрону.

Як заявив СЕО компанії, заплановані виробничі потужності обох майданчиків дозволяють виробляти до 5000 дронів щомісяця.

Ціна комплекту «шмавіка» аналогічна з китайським — близько $3500.

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  • зарядна станція;
  • кабелі;
  • інструментами для ремонту.

Технічні характеристики

Україна запускає виробництво «Шмавіка» — аналога китайського DJI Mavic

Переваги

  • Конструкція «Шмавіка» стійка до пошкоджень, його можна ремонтувати та обслуговувати у польових умовах.
  • Дрон також має штатну систему скиду для встановлення двох боєприпасів по 500 г кожний.
  • З максимальним навантаженням може літати 35 хв у радіусі 15 км на одній батареї, без боєприпасів — 75-80 хв залежно від умов польоту.
  • Найважливіша перевага «Шмавіка» — захищеність від ворожих РЕБ: «дрон постійно змінює частоти, на яких працює».
  • Система навігації безпілотника працює на основі GNSS-приймача та направленої GNSS-антени.
  • Приймач відсікає хибні дані та за необхідності, при неможливості протистояти, вимикає роботу за супутниками та переводить дрон в ручний режим керування, пояснює представник компанії.
Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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