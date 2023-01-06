На вокзалах Укрзалізниці з’являться гігантські зарядні станції для смартфонів — кожна може заряджати до 33 пристроїв одночасно

6 січня «Укрзалізниця» отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності.

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Як можна побачити на фото нижче, станції ці досить масивні та мають вигляд шаф з окремими комірками, де є вбудована розетка та USB-концентратор для зарядки ґаджетів. Окрім того, судячи з фото, ці шафи, подібно до автоматичних камер зберігання особистих речей, обладнанні кодовими замками, тож не потрібно буде охороняти телефон поки той заряджатиметься, а натомість зайнятися іншими справами.

Ці зарядні станції були надані Kusto Group — групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні. Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для «Укрзалізниці» і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року.

Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить мандрівникам завжди бути на зв’язку попри можливі блекаути.