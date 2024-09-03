На виробництво «Ножі наголо 3» витратять $210 млн — триквел у 5 разів дорожчий за перший фільм

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На виробництво триквелу «Ножі наголо» витратили шалені гроші — однак сума виглядає виправданою, зважаючи на потужний акторський склад.

Окрім Денієла Крейґа, який втретє зіграє детектива Бенуа Блана (в дещо новому іміджі), у «Ножі наголо 3» з’являться Міла Куніс, Джош Бролін, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Томас Гайден Чорч, Деріл Маккормак, Керрі Вашингтон, Джеремі Реннер, Джош О’Коннор та Гленн Клоуз.

Повна назва триквелу — «Ножі наголо: Прокинься, мрець» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Myster. За даними відомого інсайдера галузі Джеффа Снайдера виробництво «Ножі наголо 3» обійшлося у $210 млн (для порівняння, перший фільм коштував близько $40 млн).

Перша частина зібрала касу у $312 млн, тоді як друга, що вийшла під назвою «Скляна цибуля», отримала обмежений прокат (перед запуском на стримінгу) і заробила всього $13 млн.

«Ножі наголо 3» запланований до випуску на Netflix на 2025 рік, однак деталі сюжеті й досі невідомі. Торік у жовтні режисер та сценарист франшизи Раян Джонсон («Зоряні війни: Останні джедаї») зазначав, що виробництво третьої частини довелось відкласти через страйки в Голлівуді, однак концепція на той момент вже була готова.

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