Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»

Відомий військово-технічний фахівець розповів про російський дрон «Гербера» з камерою, знайдений в Києві. Це може свідчити про зраду чи диверсію.
Визнаний фахівець з систем зв’язку, РЕБ та безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов оприлюднив в Telegram фото знайденого в Києві російського БПЛА «Гербера». Камера на його борту свідчить про наявність ретранслятора десь поблизу. Раніше ці дрони у такій конфігурації використовувалися лише поблизу лінії бойового зіткнення Сил оборони України з російськими окупантами через складність віддаленого керування.
«Гербера» в Києві означає наявність десь поруч радіоретранслятора. Передівання відео на 300 км до рф нереальне, і навіть 100 км до білорусі малоймовірне на цьому діапазоні. Будувати MESH-ланцюжок з «Гербер»-ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно».
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БПЛА «Гербера» є сильно спрощеною версією «Шахеда». Він має пінопластовий корпус, внутрішні компоненти знаходяться у фанерних відсіках. Дрони оснащені 4G-модемом і часто грають роль допоміжних під час російських повітряних атак. Завдяки матеріалам корпуса їх складніше помітити за допомогою радару.
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З огляду на ймовірне розміщення на підконтрольній Україні території ретранслятора, яке означає ворожу роботу в тилу, «Флеш» простить «профільні структури взяти це питання на контроль». Сергій Бескреснов є визнаним авторитетом в області радіозв’язку та РЕБ, багато та системно працює над вдосконаленням техніки ЗСУ та розкриттям загадок технологій ворога, за що має відзнаки від військового керівництва.
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