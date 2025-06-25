Україна створила власну КАБ — 500 кг, 60 км, відео випробування

випробування української КАБ / Defense Express

Конструкторським бюро «Медоїд» розроблений та випробуваний український модуль планування і корекції для керованих авіабомб (КАБ), аналог російського УМПК.

Комплект дозволяє перетворювати звичайні авіабомби на боєприпаси, що планують, збільшуючи дальність і точність ураження та надаючи нових можливостей застосування. Сайт Defense Express отримав від виробника відео випробування — бомбу із комплектом скинув бомбардувальник Су-24.

Українське рішення фактично повторює дизайн російського комплекту, всередині маючи іншу начинку. її коштом розробник досягає більшої точності бомби вагою 500 кг. Щоб одягнути комплект на боєприпас, потрібно лише кілька хвилин. Наразі українські КАБ здатні планувати на 60 км, але розробник планує підвищити дальність до 80 км.

«Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24, поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скидання та планування бомби. Треба зробити ще до десятка випробувань. […]. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися — це гроші», — зазначають розробники.

Пристрій має модуль навігації власного виробництва, але КБ розглядає можливість використання французьких модулів з більшою стійкістю до дії засобів РЕБ. Частину інших компонентів також необхідно доставляти з-за кордону. Потреба військових у подібних бомбах — дуже велика, мінімум 100 бомб на день. Наявні західні зразки, як JDAM-ER або AASM, недоступні у потрібній кількості. Українські дослідні зразки вже дешевші за них.