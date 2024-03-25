Надзвуковий літак наступного покоління Boom XB-1 здійснив свій перший політ

В небо піднявся перший приватний надзвуковий літак з того часу, як два десятиліття тому було знято з експлуатації Concorde. 22 березня надзвуковий демонстратор Boom XB-1 завершив свій перший політ в авіаційно-космічному порту Мохаве, Каліфорнія.

«Сьогодні XB-1 здійснив політ у тому самому святому повітряному просторі, де Bell X-1 вперше подолав звуковий бар’єр у 1947 році», — сказав Блейк Шолл, засновник і генеральний директор Boom Supersonic. «Я з нетерпінням чекав цього рейсу з моменту заснування Boom у 2014 році, і він знаменує собою найважливішу віху на нашому шляху до надання надзвукових подорожей пасажирам у всьому світі».

Перший політ, по суті, мав показати, що літак здатен літати та зберігати цілісність конструкції. За штурвалом демонстратора XB-1 перебував льотчик-випробувач Білл «Док» Шумейкер. За ним на надзвуковому літаку T-38 слідував льотчик-випробувач Трістан «Джеппетто» Бранденбург. Його ціль була – спостерігати за польотом і підтверджувати висоту та швидкість.

Літак XB-1 має довжину 19 м, розмах крил 6 м та 3 двигуни GE J85-15, які забезпечують тягу близько 5,6 т. Під час першого польоту літак піднявся на висоту 2170 м та розвив швидкість до 440 км/год.

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Це геть не ті показники, яких очікують від надзвукового літака. Проте в Boom заявляють, що як тільки аеродинамічні характеристики та здатність до польоту XB-1 будуть підтверджені, літак зможе збільшити швидкість, а на наступних випробуваннях вже планується перевищити швидкість 1 Мах – понад 1 тис. км/год.

В XB-1 реалізовано кілька інновацій. Серед них згадують систему доповненої реальності, цифровим способом оптимізовану аеродинаміку, конструкцію з вуглецевого композиту та надзвукові повітрозабірники, які сповільнюють повітря, що надходить, до дозвукової швидкості. Це дозволяє літальному апарату використовувати звичайні реактивні двигуни.

Мета XB-1 полягає в тому, щоб допомогти розробити технологію, яка буде використана в надзвуковому реактивному літаку компанії Overture, який розрахований на перевезення до 80 пасажирів на швидкості 1,7 Маха.

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Джерело: newatlas

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