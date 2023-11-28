«Найбільший айсберг в історії‎». Від Антарктиди відокремилась гігантська льодова гора — у 5 разів більша за площу Києва

Айсберг площею у 4000 км² нині рухається за межі антарктичних вод.

A23a відколовся від шельфового льодовика Філхнера в Антарктиці у 1986 році, застряг на дні океану і протягом багатьох років залишався в морі Ведделла. Однак зараз, згідно з останніми супутниковими знімками, айсберг вагою у понад трильйон тонн швидко дрейфує повз північний край Антарктичного півострова під дією сильних вітрів та течій.

Айсберг має площу 4000 км² (приблизно вп’ятеро більша за площу Києва) та товщину льоду 400 метрів (майже як висота Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку). Він також є одним із найстаріших айсбергів у світі.

Гляціолог Гляціолог – вчений, що вивчає льодовики, умови й особливості їх походження, існування й розвиток, а також склад, будову, фізичні властивості й взаємодію з географічним середовищем Британської антарктичної служби Олівер Марш каже, що рідко можна побачити таку велетенську льодову гору в русі, тому вчені уважно стежитимуть за його траєкторією. Далі айсберг, ймовірно, буде спрямований течією Західних вітрів Течія Західних вітрів або ж Антарктична циркумполярна течія — найпотужніша океанічна течія на Землі, яка діє в Південній півкулі між 40 і 55° південної широти, зумовлена впливом постійних західних вітрів (звідки й назва) і має напрям із заходу на схід. до Південного океану Південний або Антарктичний океан — четвертий за розміром океан Землі, що омиває Антарктиду. Міжнародна гідрографічна організація досі не ратифікувала своє рішення 2000 року про визначення океану в межах 60-ї південної паралелі. Останнє опубліковане визначення всіх океанів датовано 1953 роком: у ньому існування Південного океану суперечливе. по шляху, відомому як «алея айсбергів».

«Імовірно, з часом він просто трохи потоншав і отримав трохи додаткової плавучості, що дозволило йому піднятися з дна океану та підштовхнутися океанськими течіями», — сказав Марш в коментарі The Guardian.

Як пише BBC, цілком можливо, що A23a може приземлитись на острові Південна Джорджія, що створить проблему для тюленів, пінгвінів і морських птахів, які тут розмножуються та добувають їжу в навколишніх водах.

У 2020 році ще один гігантський айсберг, A68, викликав побоювання щодо зіткнення з Південною Джорджією та знищення життя на морському дні, перекривши доступ до їжі. Такої катастрофи врешті-решт вдалося запобігти, коли він розпався на дрібніші шматки — такий фінал можливий і для A23a.

Водночас за словами Марша, «айсберг такого масштабу має потенціал жити досить довго в Південному океані, навіть попри те, що він набагато тепліший», і може пробитися далі на північ у бік Південної Африки, заважаючи судноплавству.