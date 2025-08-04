Новини Технології 04.08.2025 comment views icon

Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи/ X/@JiningCity

Китайські інженери представили новий нейрокомп’ютер, що імітує мозок макаки.

Система отримала назву Darwin Monkey і, як повідомляється, підтримує понад 2 млрд імпульсних нейронів і понад 100 млрд синапсів, що близько до кількості нейронів у мозку макаки. За типових умов роботи система споживає близько 2 тис. Вт електроенергії. 

Зазначається, що це перший у світі нейроморфний мозкоподібний комп’ютер, що базується на спеціалізованих нейроморфних мікросхемах. Його розробили у головній Державній  лабораторії нейромашинного інтелекту при Чжецзянському університеті.

Комп’ютер обладнаний 960 нейроморфними обчислювальними чипами Darwin 3. Система складається з 15 нейроморфних мозкоподібних серверів у стилі blade. Це нейропроцесори третього покоління, аналогічні мозку, розроблені під керівництвом Чжецзянського університету у співпраці з Zhejiang Lab

За інформацією People’s Daily, масив мікросхем у системі підтримує понад 2 млрд імпульсних нейронів та понад 100 млрд синапсів, що робить Darwin Monkey першим у світі комп’ютером, подібним до мозку, що поєднує розвинені розумові здібності із зором, слухом, мовою та функціями навчання.

Як повідомляє Global Times, кожен чип підтримує понад 2,35 млн імпульсних нейронів та сотні млн синапсів, а також спеціалізований набір інструкцій для обчислень, що імітують роботу мозку, та онлайн-механізм нейроморфного навчання. У звіті також зазначається, що дослідники розгорнули на комп’ютері кілька інтелектуальних застосунків. Система може запускати модель мозку DeepSeek для виконання таких завдань, як логічне мислення, генерація контенту та вирішення математичних завдань.

Чипи Darwin 3, з яких складається комп’ютер, мають спеціальний набір інструкцій, натхненних роботою мозку та нейроморфними механізмами онлайн-навчання. Darwin Monkey – це результат проривів у ряді технологій, включаючи покращення взаємозв’язку та інтеграції нейронної системи, а також розробку нового покоління операційних систем, натхненних роботою мозку.

У 2024 році компанія Intel створила Hala Point, першу нейроморфну обчислювальну систему з 1,15 мільярдів нейронів. Спочатку її було розгорнуто в фінансованих Міністерством енергетики США Сандійських національних лабораторіях.

Використовуючи свої потужні нейронні та синаптичні ресурси, система може попередньо моделювати мозок тварин з різними розмірами нейронів, у тому числі мозку елеганів, рибок даніо-реріо, мишей та макак, що відкриває нові можливості для досліджень у галузі науки про мозок.

Джерело: Interesting Engineering

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