Прощавай, Sora: OpenAI закриває ШІ-генератор відео

Відеогенератор Sora від OpenAI.

Нашумілий торік ШІ-застосунок для генерації відео від творців ChatGPT припиняє свою роботу. OpenAI оприлюднила офіційну заяву про закриття, але не розкрила причин.





“Ми прощаємося з Sora”, — написала OpenAI у вчорашньому дописі на X. “Незабаром ми поділимося деталями, зокрема термінами закриття застосунку та API, а також порадами для збереження ваших робіт”.

Sora була представлена у 2024 році, а торік у вересні отримала окремий застосунок: він мав забезпечити користувачам створення та обмін відео в одній мережі. Вийшов такий собі TikTok із ШІ, який одразу злетів у чартах App Store і породив масу вірусних роликів, зокрема й зі знаменитостями (чого вартував лише голова OpenAI Сем Альтман, який нібито краде відеокарти з магазину).

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing. We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026





За кілька місяців після цього Walt Disney шокувала Голлівуд оголошенням про трирічну угоду з OpenAI щодо використання багатьох популярних персонажів компанії у відеогенераторі Sora, а також планами інвестицій у ШІ-стартап в розмірі $1 млрд. Disney обіцяла стати “основним клієнтом” OpenAI, використовуючи її сервіси для розробки нових продуктів, зокрема для свого Disney+. Втім, за словами близьких до компанії джерел, після оголошення про закриття застосунку, угода більше не діє.

“Disney поважає рішення OpenAI вийти з бізнесу відеогенерації та змістити свої пріоритети”, — прокоментував згодом речник розважального гіганта.

За даними The Wall Street Journal, яка першою повідомила про закриття, останніми тижнями керівники OpenAI просували думку про те, що компанія не може “робити все й одразу” і має сфокусуватись на чомусь конкретному.

В цьому випадку визначну роль зіграли й обчислювальні ресурси, яких потребувала Sora для генерації маси ШІ-відео. Незабаром після запуску застосунку керівник відповідного підрозділу з OpenAI Білл Піблз оголосив про ліміти на кількість роликів, які користувачі можуть створювати, через обмежену кількість процесорів, доступних для роботи моделі. Далі компанія зможе перерозподілити ресурси на більш прибуткові завдання з кодування, міркування або генерації тексту.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому OpenAI оголосила про залучення $110 млрд нового фінансування від SoftBank, NVIDIA та Amazon, що збільшило загальну вартість компанії приблизно до $730 млрд.

В раніших витоках зазначалося, що Sora може стати вбудованою функцією ChatGPT.

Джерело: NBC, The Wall Street Journal