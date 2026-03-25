25.03.2026

Прощавай, Sora: OpenAI закриває ШІ-генератор відео

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Відеогенератор Sora від OpenAI. Фото: Depositphotos

Нашумілий торік ШІ-застосунок для генерації відео від творців ChatGPT припиняє свою роботу. OpenAI оприлюднила офіційну заяву про закриття, але не розкрила причин.


“Ми прощаємося з Sora”, — написала OpenAI у вчорашньому дописі на X. “Незабаром ми поділимося деталями, зокрема термінами закриття застосунку та API, а також порадами для збереження ваших робіт”.

Sora була представлена у 2024 році, а торік у вересні отримала окремий застосунок: він мав забезпечити користувачам створення та обмін відео в одній мережі. Вийшов такий собі TikTok із ШІ, який одразу злетів у чартах App Store і породив масу вірусних роликів, зокрема й зі знаменитостями (чого вартував лише голова OpenAI Сем Альтман, який нібито краде відеокарти з магазину).


За кілька місяців після цього Walt Disney шокувала Голлівуд оголошенням про трирічну угоду з OpenAI щодо використання багатьох популярних персонажів компанії у відеогенераторі Sora, а також планами інвестицій у ШІ-стартап в розмірі $1 млрд. Disney обіцяла стати “основним клієнтом” OpenAI, використовуючи її сервіси для розробки нових продуктів, зокрема для свого Disney+. Втім, за словами близьких до компанії джерел, після оголошення про закриття застосунку, угода більше не діє.

“Disney поважає рішення OpenAI вийти з бізнесу відеогенерації та змістити свої пріоритети”, — прокоментував згодом речник розважального гіганта.

За даними The Wall Street Journal, яка першою повідомила про закриття, останніми тижнями керівники OpenAI просували думку про те, що компанія не може “робити все й одразу” і має сфокусуватись на чомусь конкретному.

В цьому випадку визначну роль зіграли й обчислювальні ресурси, яких потребувала Sora для генерації маси ШІ-відео. Незабаром після запуску застосунку керівник відповідного підрозділу з OpenAI Білл Піблз оголосив про ліміти на кількість роликів, які користувачі можуть створювати, через обмежену кількість процесорів, доступних для роботи моделі. Далі компанія зможе перерозподілити ресурси на більш прибуткові завдання з кодування, міркування або генерації тексту.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому OpenAI оголосила про залучення $110 млрд нового фінансування від SoftBank, NVIDIA та Amazon, що збільшило загальну вартість компанії приблизно до $730 млрд.

Спецпроєкти
В раніших витоках зазначалося, що Sora може стати вбудованою функцією ChatGPT.

Джерело: NBC, The Wall Street Journal

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати