Найпотужніша ракета Європи: Ariane 64 вперше вивела на орбіту супутники Amazon

ESA

У четвер, 12 лютого, Європейське космічне агентство (ESA) запустило найпотужнішу власну ракету Ariane 6, яка вивела на орбіту десятки супутників Amazon Leo.


Важка ракета з чотирма прискорювачами стартувала близько 13:45 за місцевим часом з космодрому у Французькій Гвіані. На її борту знаходились 32 супутники для низькоорбітальної плеяди  Amazon.com.Inc для забезпечення супутникового інтернету. Таким чином компанія намагається посилити конкуренцію зі Starlink Ілона Маска.

Це перший з 18 запланованих пусків Ariane 6 на підтримку розгортання мережі супутникового інтернету Amazon. Компанія розраховує розмістити на низькій навколоземній орбіті близько 3200 супутників. Ariane 6 — результат спільних зусиль Airbus SE та Safran SA ArianeGroup SAS. Запуск ракети-носія Ariane 64, судячи з усього, пройшов успішно. Ракета здатна вивести на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження вагою понад 20 тонн. Це вдвічі більше ніж в попередньої ракети Ariane 62. 

Перший пробний запуск Ariane 6 у 2024 році спіткала невдача. Через аномалію перестала працювати допоміжна силова установка. Проте наступні чотири місії у 2025 році пройшли успішно.


Минулого року Amazon представила Leo Ultra — термінал для супутникового інтернету зі швидкістю завантаження до 1 Гбіт/с. Про повноцінну конкуренцію зі Starlink говорити рано: минулого року термінали працювали лише в режимі “приватного попереднього перегляду”, однак на 2026-й планують повноцінний комерційний запуск.

Фактично перші 27 супутників майбутнього “сузір’я” Amazon Leo були запущені лише у квітні 2025 року. Минулоріч компанія провела ребрединг та змінила назву Kuiper на Amazon Leo.

Джерело: Bloomberg

