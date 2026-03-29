Новини Кіно 29.03.2026 comment views icon

Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд
Depositphotos

Дедалі більше глядачів додають короткі драми до свого стримінгового раціону. Тож, TikTok розпочав кастинг акторів для власного виробництва міні-драм. Ще минулої осені компанія подала заявку на торговельну марку “TikTok Drama”: пошук акторів зараз — логічне продовження.


TikTok серйозно взявся за міні-драми. Нещодавно платформа почала тестувати окремий фід коротких драм у США та кількох інших ринках. Тепер вона готується до виробництва власних шоу. Цього місяця компанія веде кастинг для нової постановки короткої драми, набираючи акторів для проєкту у стилі мильної опери — відповідно до листа співробітника TikTok, який бачив Business Insider.

Виробничі плани могли визрівати вже давно. У листопаді компанія подала до США заявку на ТМ “TikTok Drama”. Серед послуг, зазначених у заявці, — розробка та виробництво “коротких драматичних серіалів, телепрограм і веб-серій”.

Короткі драми, які іноді називають “вертикалями”, — це серіали, розбиті на кліпи тривалістю від однієї до п’яти хвилин. За сюжетами вони нагадують телевізійні мильні опери: романтика, зради, несподівані повороти. У фіді коротких драм TikTok, який наразі наповнений контентом сторонніх партнерів, частина топових шоу створена за допомогою штучного інтелекту — це дозволяє реалізовувати безглуздіші сюжетні лінії та анімованих персонажів на кшталт танцюючих полярних ведмедів.


Вихід TikTok у виробництво коротких драм може роздратувати деяких його партнерів, які нині пропонують власні фіди драм усередині застосунку в рамках функції minis. Близько 20 компаній у сфері мікродрам, зокрема такі бренди, як SnackShort, NetShort та YuzuDrama, інтегрувалися в TikTok, щоб залучати нових глядачів і зрештою платних підписників.

Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд
Photo: Business Insider

Звичайно, TikTok може не надто серйозно ставитися до входження у виробництво контенту. Раніше компанія вже пробувала різні напрями медіабізнесу, намагаючись монетизувати своє масштабне охоплення аудиторії: одного разу вона запустила підрозділ книговидання та послуги на зразок рекордного лейблу для музикантів. Жоден із проєктів не став особливою загрозою для медіапартнерів платформи.

Інтерес TikTok до формату коротких драм може бути пов’язаний із його материнською компанією ByteDance, заснованою в Китаї, де міні-драми вперше набули популярності. Функції, які добре спрацьовують у китайському застосунку-“сестрі” Douyin, часто з’являються і в TikTok.

Цього року міні-драми стрімко набирають популярності у США. Такі компанії, як ReelShort і DramaBox, допомогли категорії виростити ринок до $1,4 млрд  — за оцінкою стримінгової консалтингової компанії Owl&Co. Деякі американські актори записуються знімати у коротких драмах як новий спосіб заробітку в умовах дефіциту традиційних ролей.

Вхід TikTok у виробництво оригінального контенту відбувається на тлі загострення конкуренції з боку традиційних медіагігантів, які вже освоюють той самий формат. Інші великі медіакомпанії — Netflix, Paramount і Disney — планують (або розглядають можливість) додати більше короткого контенту цього року. Цього місяця Amazon почав тестувати функцію міні-драм у своєму стримінговому застосунку в Індії.

Спецпроєкти
Netflix підтвердив на квартальному дзвінку з інвесторами, що тестує вертикальний відеофід із можливістю гортання з травня 2025 року, а більш масштабний редизайн мобільного застосунку з оригінальним вертикальним контентом запланований на другу половину 2026 року.

Disney+ тим часом вже випустив свою першу мікродраму — Locker Diaries, а Fox Entertainment придбав частку в платформі MyDrama компанії Holywater, домовившись про виробництво 200 вертикальних проєктів протягом двох років.

Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд
Photo: Garage Productions (India)

Попри поки що скромніші масштаби, мікродрами вже виграють у стримінгових гігантів найціннішу битву — за увагу користувача. За даними аналітичної компанії Omdia, американці витрачають на перегляд вертикального контенту більше часу на день, ніж на Netflix, Disney+ чи Prime Video на мобільних пристроях: ReelShort генерує 35,7 хвилини щоденного перегляду на користувача, тоді як Netflix — лише 24,8 хвилини, а Amazon Prime Video — 26,9 хвилини.

При цьому глобальна виручка ринку мікродрам у 2025 році досягла $11 млрд і, за прогнозами Omdia, до кінця 2026 року зросте до $14 млрд, а до 2030 року перевищить $20 млрд.

У гонку входять і зовсім нові гравці з Голлівуду. Компанія GammaTime, співзасновником якої є колишній генеральний директор Miramax Білл Блок, залучила близько $14 млн початкового фінансування — серед інвесторів Кім Кардашʼян — і планує виробляти преміальні вертикальні драми за участю таких авторів, як продюсер CSI Ентоні Зьюікер.

Paramount Skydance, Lionsgate та Hallmark також уклали партнерства з платформою ReelShort, а сама ReelShort планує виробити 400 шоу протягом 2026 року. TikTok, таким чином, заходить на поле, де вже розгорнулася повноцінна медіавійна.


Джерело: Business Insider

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати