Amazon запустив свої перші інтернет-супутники — кінець монополії Starlink?

Amazon

Розділ Технології виходить за підтримки

Amazon запустив перші 27 супутників із запланованих 3 тис. 236 на низьку навколоземну орбіту у рамках створення інтернет-мережі Kuiper.

Проєкт Amazon вартістю у $10 млрд був презентований у 2019 році. Компанія має на меті запустити глобальну широкосмугову інтернет-мережу за аналогією зі Starlink від SpaceX.

Партію супутників 27 квітня на орбіту вивела ракета Atlas V. Першу спробу запуску 9 квітня було скасовано через несприятливі погодні умови.

Запуск глобальної мережі інтернет-зв’язку Kuiper робить Amazon конкурентом не тільки для SpaceX, але й для таких великих телекомунікаційних компаній як AT&T і T-Mobile. В Amazon заявляють, що прагнуть забезпечити стабільну інтернет-мережу у сільських районах, де інтернет часто або працює нестабільно, або взагалі відсутній.

Спершу у Amazon планували запуск супутників ще рік тому. Згідно із вимогами Федеральної комісії зі зв’язку США, компанія має вивести щонайменше 1 тис. 618 супутників до середини 2026 року. При цьому експерти прогнозують, що враховуючи повільний старт, Amazon, ймовірно, проситиме подовжити цей термін.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

За словами гендиректора United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно, компанія цього року може виконати до п’яти запусків у космос супутників Amazon. У компанії розраховують використати власний досвід з розробки споживчих пристроїв і розвинену інфраструктуру хмарних обчислень як конкурентну перевагу перед Starlink.

Наразі в SpaceX встигли вивести на орбіту вже понад 8 тис. супутників з 2019 року. У понеділок, 28 квітня відбувся 250 запуск партії супутників Starlink. SpaceX виконує щонайменше по одній космічній місії на тиждень, доставляючи на орбіту близько 20 супутників для розширення пропускної спроможності та заміни старих супутників Starlink.

Такі темпи розгортання дозволили SpaceX отримати понад 5 млн клієнтів у 125 країнах. Між тим голова ради директорів Amazon Джефф Безос переконаний, що Kuiper складатиме гідну конкуренцію Starlink.

Серед інших конкурентів Amazon можна назвати Eutelsat (OneWeb) зі своїми понад 600 супутниками, Iridium, що має 66 працюючих супутників та інші компанії.

Джерело: Reuters

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.