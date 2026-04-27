AMD Ryzen 9 9950X3D2 увійшов в топ-10 найпопулярніших процесорів на Amazon

Новий флагманський процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 увійшов до топ-10 найпопулярніших CPU серед покупців на Amazon.





У численних тестах виявилось, що Ryzen 9 9950X3D2 особливо нічим не вражає, демонструючи ще менше підвищення продуктивності порівняно з Ryzen 9 9950X3D, ніж Ryzen 7 9850X3D порівняно з Ryzen 7 9800X3D. Ціна у $900 робить нову модель не особливо привабливою й недоступною для широкого кола споживачів.

Попри це, Ryzen 9 9950X3D2 активно купляють на Amazon. Наразі цей процесор вже увійшов до топ-10 найпродаваніших CPU, обійшовши за популярністю більшість кращих процесорів AMD середнього та бюджетного рівня серій Ryzen 9000 та 7000.

Ryzen 9 9950X3D2, ймовірно, стане ще популярнішим протягом кількох найближчих тижнів та місяців. Наразі у топі найпродаваніших на Amazon переважно чипи X3D, включно з 9800X3D, 9850X3D, Ryzen 9950X3D та Ryzen 7800X3D.

Ryzen 9 9950X3D2 дійсно має деякі переваги у робочих завданнях порівняно з 9950X3D, однак це не настільки значний приріст, який би виправдовував встановлену ціну у $900. Водночас процесори Intel не спіткала подібна популярність.





Після релізу Intel Core Ultra 200S Plus найкращий процесор компанії наразі знаходиться на 17 місці за популярністю, хоча й пропонує краще співвідношення ціни та продуктивності, порівняно з Ryzen 9 9950X3D2. Мова про Core Ultra 7 270K Plus з 24 ядрами та 24 потоками з тією ж архітектурою, що і Ultra 9 285K, однак зі значно кращою ігровою продуктивністю.

Наразі 270K Plus не може перевершити 9950X3D2, однак, як зазначає віцепрезидент Intel Роберт Халлок, розрив можна скоротити внаслідок оптимізації ПЗ. Однак загальна картина залишається незмінною, AMD Ryzen домінує у рейтингах найпопулярніших споживацьких процесорів, тоді як Intel традиційно постає перед численими труднощами. Однак в компанії залишається ще вагомий козир у вигляді серії Nova Lake, реліз якої запланований до кінця нинішнього року.

Джерело: Wccftech