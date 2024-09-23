Наслідок війни: кількість авто на вулицях Києва зросла до 1,2 млн

Щодня автомобілісти в Києві стикаються з проблемами: чисельними заторами та важкістю пошуку місць для паркування. Заступник голови КМДА Володимир Прокопів пояснює це значним зростанням кількості автомобілів на дорогах (та у дворах) столиці.

За словами Прокопіва, наразі на вулицях Києва перебуває приблизно 1,2 млн автомобілів.

«Це надзвичайно велика їх кількість для нашого міста, і з цим потрібно буде щось робити», — визнав він.

Для порівняння, у січні 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, КМДА називала середньодобову кількість авто на дорогах столиці на рівні 820 тис., а максимальну — 1,12 млн. За даними МВС, на той час у Києві було зареєстровано 1,38 млн автомобілів. Однак такі показники у понад 2 рази перевищують можливості київських доріг. Транспортна модель показувала, що дорожня мережа Києва розрахована на 500 тис. автомобілів.

За словами Володимира Прокопіва, кількість автомобілів у столиці зростає «через війну». Це створює додаткове навантаження на дороги. Виправити ситуацію допоможе відмова від щоденного використання автомобілів.

Однак, на думку Прокопіва, така відмова від автомобілів має бути добровільною та мотивуватися низовим рухом. Разом з тим Київ міг би запровадити деякі обмеження, наприклад, заборону на в’їзд у центральні райони автомобілям, що не відповідають певним нормам викидів, як це зробили у Лондоні.

Також посадовець зазначив, що мешканці київського передмістя, а це приблизно пів мільйона людей, могли б лишати свої автомобілі на комунальних перехоплювальних паркінгах. Хоча їх так і не побудували.

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Разом з тим Прокопів не згадав, що на кількість автомобілів на дорогах Києва може також впливати зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог і неспроможність відновити графік руху ще кілька годин після відбою. Це змушує людей відмовлятись від використання громадського транспорту.

Джерело: hmarochos