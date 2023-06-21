Нацбанк штрафуватиме банки та обмінники за обмеження обміну зношених банкнот іноземної валюти

Нацбанк заборонив фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні пошкоджених валют (окрім значно зношених та сильно пошкоджених), якщо вони відповідають зразкам та описам іноземних центральних банків, а їхня справжність підтверджена використанням відповідного обладнання.

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З валютами, які мають ознаки значного зношення (розірвані навпіл, обпалені, заплямовані тощо), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансових установ. Перелік таких ознак та тарифи інкасо мають бути розміщені біля каси, в доступному для клієнтів місці.

Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно:

1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу однієї або кількох ознак значного зношення/пошкодження:

розірвані (розрізані) на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки;

2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

Банкам та небанківським установам під час обміну валюти також забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території іноземних країн.

У випадку порушення правил – встановлення власних обмежень та відмові в обслуговуванні – такі дії фінансових установ будуть розцінені, як потенційні ознаки шахрайської діяльності. Максимальний рівень штрафу за порушення може досягати 400 000 гривень для банків (планується його збільшення за суттєві порушення) та до 5% від розміру власного капіталу для небанківських фінансових установ.

Споживач може звернутися зі скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи у разі порушення, і якщо реакції не буде – до Національного банку.