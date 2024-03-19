Названо топ-10 IT-компаній з найбільшим виторгом у 2023 році

Сервіс моніторингу даних Opendatabot опублікував рейтинг найкращих підприємств України 2024 року. До нього потрапили найбільші за виторгом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Зокрема, знайшлося місце там й IT-компаніям.

При складанні Індексу Опендатабота враховані як фінансові показники, так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з РФ, а також позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.

Серед лідерів топу — EPAM Systems, GlobalLogic, EPAM DIGITAL. Більшість компаній у рейтингу є сервісними. Серед продуктових — Playtika та Фінтех-бенд (Monobank).

«Варто зазначити, що до цьогорічного переліку не потрапили комунальні та державні підприємства. Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись із уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі», — зазначають автори рейтингу.

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