НБУ: Обсяги безготівкових розрахунків в Україні зростають, попри війну [інфографіка]

НБУ повідомив, що у травні 2022 року кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами становила 637 млн, а їхня сума – 573,7 млрд грн. Якщо порівняти з довоєнним січнем 2022 року, кількість операцій зменшилася несуттєво (на 3,4%), водночас їхня сума зросла майже на третину (на 31,5%).

Зокрема, в Україні упродовж травня 2022 року з використанням платіжних карток здійснено понад 582 млн операцій на суму близько 502,4 млрд грн. Це менше на 7,5% за кількістю та більше на 20,4% за сумою проти січня 2022 року.

За кордоном сума оплати товарів у платіжних терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток у травні цього року становила 57,5 млрд грн (у січні – близько 7 млрд грн). Це пояснюється значною кількістю громадян, які вимушені були тимчасово виїхати з України через війну.

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Що стосується безготівкових операцій із платіжними картками, у травні цього року, якщо порівняти з січнем, їхня кількість зменшилася лише на 2,3% ‒ до 588 млн, а сума зросла на 43,0% ‒ до 395,0 млрд грн.

В умовах війни українці продовжували надавати перевагу безготівковим операціям із платіжними картками. Так, у травні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила майже 69% у загальному обсязі операцій із платіжними картками (у січні 2022 року цей показник становив 63%). Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 92% (за січень 2022 року – 91%). Тобто 92 зі 100 операцій із картками були безготівковими.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у травні 2022 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – 53,9% (або 317 млн). Їхня сума становила майже чверть від усіх безготівкових операцій (24,5%);

за сумою – на перекази з картки на картку – 57% (або 225,2 млрд грн). Їхня кількість становила 14%.

Оплата товарів і послуг в Інтернеті у травні 2022 року становила трохи більше чверті за кількістю (27%) та шосту частину за сумою (16,2%) від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це майже 64 млрд грн.

Середня сума однієї операції у травні 2022 року становила:

в торговельній мережі – 306 грн (у січні 2022 року – 260 грн),

з переказу з картки на картку – 2 709 грн (у січні 2022 року – 1507 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі “Інтернетˮ – 404 грн (у січні 2022 року – 392 грн).

За підсумками травня 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 103,6 млн шт. Це на 13% більше порівняно з довоєнним січнем 2022 року.

Водночас у травні 2022 року порівняно з січнем цього року відбулося зменшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Їхня кількість зменшилася на 11% – із 48,2 млн шт. у січні до 42,8 млн шт. у травні.

Попри скорочення загальної кількості безконтактних та токенізованих платіжних карток (на 6% та 15% відповідно), їхня популярність серед українців є дуже високою. Загальна частка безконтактних та токенізованих платіжних карток серед усіх активних карток становить 60% (цьогоріч у січні – 58%).

Загалом на сьогодні токенізованою є приблизно кожна шоста активна платіжна картка (на початку січня – приблизно кожна сьома); безконтактною – приблизно кожна друга (як і на початку січня).

Як наслідок, менше п’ятої частини операцій (18,2 % за сумою та 16% за кількістю) здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума цьогоріч у травні становила 79,2 млрд грн.

Через війну кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у травні порівняно з січнем зменшилася на 13,7% (до 331,5 тис. шт.), а кількість банкоматів – на 16,6% (до 15,3 тис. шт.). Також скоротилася кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, до 273,2 тис. – на 13%, якщо порівнювати травень із січнем.

Водночас для компенсації скорочення мережі POS-терміналів та зменшення витрат бізнесу на їхнє встановлення банки, платіжні системи та небанківські фінансові установи сьогодні пропонують низку технологічних рішень, що дають можливість приймати безготівкові платежі з використанням платіжних карток навіть без використання фізичних POS-терміналів. Це, зокрема, такі сервіси, як:

POS PHONE – від Visa;

«QR-код», «NFC-мітка», застосунок «Термінал» – від АТ КБ ПРИВАТБАНК;

RaiPos – від АТ Райффайзен Банк;

Smart Оп!лата – від АТ ПУМБ;

STARKASA – від Київстар;

ЖАБКА – від Mastercard;

ОщадPAY – від АТ ОЩАДБАНК;

ПОРТМОНЕ – від ТОВ ФК МБК.

Джерело: НБУ