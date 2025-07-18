Новини Наука та космос 18.07.2025 comment views icon

Не вік і не тестостерон: чоловіки втрачають потенцію через цукор

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Не вік і не тестостерон: чоловіки втрачають потенцію через цукор
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Німецькі дослідники виявили новий фактор, що впливає на потенцію чоловіків у старшому віці.

Виявилось, що причинами зниження сексуальної активності в чоловіків виступають не тільки вік та нижчий рівень тестостерону, а й незначне підвищення рівня цукру в крові. Тривале дослідження, проведене на здорових чоловіках, продемонструвало, що навіть незначне підвищення рівня глюкози в чоловіків, які не хворіють на діабет, може сповільнити вироблення статевих гормонів, послабити ерекцію та знизити лібідо. Результати демонструють, що контроль рівня цукру в крові, а не тільки гормонального рівня, може бути ключем до збереження сексуального здоров’я та репродуктивної функції у чоловіків старшого віку.

«Хоча вік і рівень тестостерону тривалий час вважалися фактором погіршення сексуального здоров’я у чоловіків, наше дослідження показує, що ці зміни більш тісно корелюють з помірним підвищенням рівня цукру в крові та іншими метаболічними змінами. Це означає, що чоловіки можуть зробити кроки для збереження або відновлення свого репродуктивного здоров’я, змінивши спосіб життя і вдавшись до відповідних медичних втручань», — пояснює доктор медицини та філософії з Університетської клініки в Мюнстері, професор Міхаель Цицманн. 

Висновки були зроблені за результатами дослідження, яке тривало з 2014 по 2020 рік. Спочатку в ньому взяли участь 200 здорових чоловіків у віці від 18 до 85 років. Наприкінці дослідження залишилось 117 учасників. Дослідники відстежували поступові зміни якості сперми, рівня гормонів, еректильної функції та метаболічних показників, таких як індекс маси тіла (ІМТ) та HbA1c (маркер цукру в крові). 

Результати продемонстрували, що з часом рівень гормонів та якість сперми в цілому залишались у межах норми. Однак рухливість сперматозоїдів та еректильна функція знижувалися у чоловіків з мінімально підвищеним рівнем цукру в крові, який був нижчим від порогового значення HbA1c для діабету 6,5%. Хоча рівень тестостерону не надавав прямого впливу на еректильну функцію, він корелював з оцінкою лібідо учасників.

«Ми сподіваємося, що інформація, отримана під час цього дослідження, допоможе лікарям та їхнім пацієнтам розробити ефективні плани підтримки чоловічого сексуального здоров’я. Тепер ми знаємо, що в наших силах зберегти сексуальний та репродуктивний добробут чоловіків навіть у літньому віці», — додав Цицманн. 

Джерело: SciTechDaily

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