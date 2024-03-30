Несподіваний успіх: стрічка «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» зібрала $37 млн у день прем’єри

Як жартує видання Variety, 90-річна мавпа та 69-річна рептилія захоплюють американські хіт-паради цими вихідними. Фільм «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» вартістю $135 млн, заробив у перший день прокату $37 млн — більше, ніж прогнозувалося.

Філь отримав посередні рецензії — гірші, ніж у досить позитивно сприйнятого «Ґодзілли проти Конґа» у 2021 році та набагато гірше захопливих відгуків, які отримав японський фільм «Ґодзілла мінус один» три місяці тому. Проте аудиторія вирішила по-своєму. Фільм отримав рейтинг «A-» від Cinema Score.

Адам Вінгард, який зняв «Ґодзіллу проти Конґа», став режисером і «Нової імперії». У фільмі знімалися Ребекка Холл, Брайан Тайрі Генрі та Кейлі Хоттл, а також новачки франшизи Ден Стівенс і Фала Чен. Два монстри виходять із Порожньої Землі та неохоче об’єднуються, щоб протистояти не менш гігантським ворогам людства.

Новий фільм ймовірно вдарить по зборах «Мисливців за привидами: Крижана імперія». Фільм отримав $45 на старті і зараз дуже від свого попередника, «Мисливців за привидами: Загробне життя» 2021 року. Перша стрічка набрала $129 млн на внутрішньому ринку США.

Третє місце у прокаті тримає «Кунг-фу Панда 3» від Universal у боротьбі з другою частиною «Дюни». За прогнозами, збори анімаційного фільму у цей вікенд наблизяться до $150 млн. «Дюна» ж на шляху до зборів у $250 млн у США за результатами цих вихідних.

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