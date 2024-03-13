Невтішна статистика доходів 30 тис. мобільних застосунків пояснює, чому розробники продовжують наполягати на підписках

Очікується, що наступного року розробники мобільних застосунків будуть агресивніше просувати право користуватися за підпискою. Цифри від RevenueCat, що проаналізувала понад 30 000 застосунків показують, що більшість з них намагаються досягти доходу в $1000 на місяць.

RevenueCat розробляє інструментарій для підписки на мобільні додатки, повідомляє ArsTechnica. Серед клієнтів компанії вказані Reuters, Buffer, Goodnotes, PhotoRoom і Notion. Стверджується, що 90% застосунків з платформою підписки в додатку використовують RevenueCat. Тож варто взяти до уваги, що компанії вигідна саме така форма монетизації.

Лише близько 17% досліджених застосунків заробляють щонайменше $1000 щомісяця. Відсоток досліджених додатків, що приносять більший щомісячний дохід, ще нижчий.

RevenueCat зазначає, що після того, як застосунок досягне доходу в $1,000 на місяць, він з більшою ймовірністю зароблятиме $2500 на місяць (59%, які досягли позначки $1000, досягли цього показника) або навіть $5000 на місяць (60%, які досягли доходу в $2500 на місяць, досягли цього показника).

Незбалансований дохід

Дані RevenueCat вказують на значний дисбаланс у розподілі доходів між мобільними додатками з підпискою: звіт виявив, що через 12 місяців після запуску топ-5% застосунків приносять у 200 разів більше доходів, ніж нижній квартиль. Для нових застосунків середній щомісячний дохід через рік становить «трохи менш як $50».

Проте, оскільки витрати на рекламу продовжують падати, а розробники шукають спосіб генерувати постійний дохід для підтримки, супроводу та вдосконалення застосунків, очікується, що підписка і надалі залишатиметься основною стратегією розробників.

Втома від підписок

Проблеми з підпискою на мобільні застосунки включають не лише переконання людей заплатити за додаток, але й переконання їх робити це неодноразово. RevenueCat зазначає, що порівняно зі звітом за 2023 рік, частка щомісячних підписок, які зберігаються через рік, знизилася на 14%, що «вплинуло як на найкращі, так і на найгірші показники». Серед інших висновків — щомісячні підписки мають середній показник першого поновлення понад 60%, але зберігають лише 36% від початкової кількості підписників, коли настає час для третього поновлення.

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Розробники, які сподіваються на постійні доходи, звертаються до користувачів, яких все більше відлякує втома від підписки. Згідно зі звітом за 2022 рік, підготовленим консалтинговою компанією Kearney, 42% споживачів «вважають, що у них забагато підписок». Але в той час, як все більше галузей зосереджуються на підписці, мобільні додатки, на думку деяких, є тим випадком використання, де періодичні платежі мають більше сенсу, ніж в інших бізнесах, як друкарні.

Вищі ціни

Очікується, що ціни на підписку на мобільні застосунки зростуть протягом наступного року. За рік, що минув з моменту публікації звіту RevenueCat за 2023 рік, середньомісячна ставка зросла на 14%, від $7,05 до $8,01. Такі фактори, як зростання витрат на залучення клієнтів, зацікавленість у тому, щоб виглядати як преміумдодаток, а також ШІ, можуть стати економічним викликом для розробників і вплинути на ціноутворення.

Але RevenueCat також очікує, що протягом наступного року розробники будуть більше експериментувати з іншими джерелами доходу, такими як внутрішні покупки та партнерський маркетинг.

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