Німецька залізниця потребує спеціалістів з MS-DOS та Windows 3.11 для підтримки дисплеїв машиніста у поїздах

Німецька залізнична компанія опублікувала вакансію адміністратора Windows 3.11. На додаток до навичок роботи з Windows для робочих груп на 30-річній операційній системі, рекрутер шукає кандидата, який має досвід роботи з MS-DOS. Потрібно контролювати системи з процесорами 166 МГц і колосальними 8 МБ оперативної пам’яті.

Може здатися трохи тривожним, що сучасні залізниці все ще працюють на таких старовинних системах, але критично важливі системи часто дотримуються філософії «якщо не зламано, не ремонтуй». Ентузіаст Konkretor, котрий розповів про вакансію в X Twitter, пояснив, що компанія відповідає за залізничні табло майже для всієї Німеччини.

На цей час вакансія вже видалена. У ній зазначалося, що працівник буде підтримувати та оновлювати старі системи, які є ключовими для роботи залізниці. Більш детально, це програмне забезпечення відповідає за «систему відображення кабіни водія у високошвидкісних і регіональних поїздах, яка показує водієві найважливіші технічні дані в режимі реального часу».

Windows 3.1 була відома тим, що була першою операційною системою Microsoft з графічним інтерфейсом користувача та інтегрованою мережею з мережевим стеком у захищеному режимі. Корпорація Майкрософт запустила цю ОС в 1992 році та припинила її підтримку 31 грудня 2001 року.

Згідно з обговореннями на форумі Hacker News, система зараз використовується в німецьких потягах ICE 1 та ICE 2. Нібито MS-DOS і Win 3.11 будуть перебувати в експлуатації до 2030 року або пізніше. Також стверджується, що одна із залізничних систем під керуванням Win 3.11 має BIOS 1996 року та процесор 166 МГц плюс 8 МБ оперативної пам’яті.

Курс 2D концепт-художник персонажів. На курсі отримаєш навички в роботі зі світлом, кольором, анатомією та пластикою. Отримати інформацію про курс

Джерело: Tom’s Hardware