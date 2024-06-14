Німецький HIMARS — Rheinmetall представить РСЗВ GMARS на виставці Eurosatory 2024

Німецький концерн Rheinmetall та постачальник Пентагону Lockheed Martin готуються представити на виставці Eurosatory 2024 німецький аналог HIMARS — GMARS, глобальну мобільну артилерійську ракетну систему. GMARS пропонує точну та економічно ефективну вогневу підтримку на відстані сотень кілометрів.

Система GMARS — це універсальна реактивна система залпового вогню з двома контейнерами ракет Установка розроблена як відповідь на зростання попиту на реактивну артилерію великої дальності. Проєкт співпраці між Rheinmetall та Lockheed Martin, який розпочався у 2023 році, готовий представити результат.

Переваги GMARS

Висока маневровість, здатність здійснювати залпи на ходу

Містка кабіна для трьох членів екіпажу

Швидке встановлення без монтажних установок

Швидке перезавантаження за будь-яких погодних умов

Інерційна навігація та підтримка GPS на малих і великих дистанціях

Підтримка планування націлювання з урахуванням часу

Сумісність компонентів з M270 / HIMARS та мобільними платформами HX

Шасі Rheinmetall 8×8, здатне долати великі відстані, аналогічне сімейству HX на озброєнні німецькій армії

Установка сумісна з усіма боєприпасами для HIMARS та M270, включно з ракетами ATACMS та їхнім більш сучасним та далекобійним наступником PrSM. Для GMARS також розробляють недорогу ракету для дистанції 22 км та надводну ракету на 370+ км.

Характеристики пускової установки

Габарити — 9,8 х 2,5 x 3,9 м

Вага без набоїв — 31 140 кг

Максимальна вага — до 40 т

Швидкість — до 100 км/год

Робочий діапазон — 700 км

На Eurosatory 2024 Rheinmetall також планує представити башту ППО Skyranger 35 на шасі Leopard 2, а також ППО Lynx KF41 Skyranger 30 та колісний танк ППО Boxer Skyranger 30. також очікується система зв’язку Digitalized Brigade, включно з комплексом для солдата Gladius 2.0 та платформу взаємодії Tactical Core; сімейство збройових станцій Natter, збройні системи Hero LM, 81-мм мінометний бойовий комплекс Dual Eimos, системи захисту військової техніки від повітряних загроз, а також різноманітні транспортні платформи. Виставка Eurosatory 2024 пройде з 17 по 21 червня 2024 у Парижі.

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Джерело: Rheinmetall