Nokia інвестує €360 млн у розробку чипів та ПЗ

Фінська компанія Nokia заявила про намір інвестувати у розвиток бізнесу та розробки у Німеччині. Про це повідомляє ресурс Reuters.

Згідно з наявною інформацією, компанія планує інвестувати в розробку пристроїв, апаратного забезпечення та чипів, а також програмного забезпечення. Для цих цілей виділено €360 млн. Кошти планується направити в розвиток та діяльність підприємств Nokia в Ульмі та Нюрнберзі в Німеччині.

Розробка чипів, апаратного та програмного забезпечення є частиною чотирирічного проєкту. Його спільно профінансують компанія Nokia, Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини, а також дві федеральні землі Німеччини.

Компанія поки не уточнює, для яких цілей призначені чипи, які будуть розроблятися в Німеччині.

Джерело: Reuters

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