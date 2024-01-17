Новини IT-бізнес 17.01.2024 о 17:54 comment views icon

Nokia інвестує €360 млн у розробку чипів та ПЗ

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Вадим Карпусь

Автор новин

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Фінська компанія Nokia заявила про намір інвестувати у розвиток бізнесу та розробки у Німеччині. Про це повідомляє ресурс Reuters.

Згідно з наявною інформацією, компанія планує інвестувати в розробку пристроїв, апаратного забезпечення та чипів, а також програмного забезпечення. Для цих цілей виділено €360 млн. Кошти планується направити в розвиток та діяльність підприємств Nokia в Ульмі та Нюрнберзі в Німеччині.

Розробка чипів, апаратного та програмного забезпечення є частиною чотирирічного проєкту. Його спільно профінансують компанія Nokia, Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини, а також дві федеральні землі Німеччини.

Компанія поки не уточнює, для яких цілей призначені чипи, які будуть розроблятися в Німеччині.

Джерело: Reuters

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