Noname Digital не платить зарплату по 6 місяців і просить «рейдити» замовника в App Store

Компанія Noname Digital, в якій працюють близько 300 людей, не розрахувалася з співробітниками за шість місяців роботи. Причина — недобросовісний замовник, який не виконав своїх зобов’язань щодо оплати.

В ситуації розбирався DOU, який взяв коментарі у співробітників та представників Noname Digital. Переповідаємо основні моменти.

З 300 людей значна частина команди — це розробники. Один із фахівців стверджує, що з ним не розрахувалися за шість місяців. Виплати затримували й іншим розробникам, а це, за його словами, орієнтовно 100 людей.

В деяких ситуація трохи краща — один співробітник покинув компанію в травні, після двох тижнів затримки.

«Минуло два тижні. Розробники “розривали” чат з надією достукатись до керівництва та до фінансового менеджера щодо оплати. Дуже рідко хтось із них відповідав, що “працюємо над цим”. За три тижні з’явилася інформація від керівництва, що деякі виплати отримають лише ті, хто був на етапі здачі проєкту. Після цього я попрощався з колегами й вийшов з корпоративного чату», — написав він.

В Noname Digital йшли за додатковим заробітком

Важливо зазначити, що для багатьох девелоперів співпраця з Noname Digital була лише додатковим заробітком. Специфіка найму та занятості була такою:

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компанія шукає переважно початківців або з рівнем Middle

наймає фахівців як фрилансерів на B2B-контракт

беруть усіх без співбесіди або з умовною співбесідою

співробітники отримують завдання, виконують його, здають і отримують оплату

«Чесно кажучи, я розумів, що відсутність юридичного обґрунтування передплати в контракті рано чи пізно спричинить таку ситуацію. Тому не брав по 4-5 проєктів паралельно», — зізнався один з співробітників.

Також фахівці розповіли і про численні проблеми в компанії.

Співробітникам почали погрожувати штрафами за місяці до того, як з’являлося якесь ТЗ.

Який вигляд повинен мати проєкт, не знали ні менеджери, ні QA, ні розробники, але водночас їх змушували виконувати нові завдання безплатно.

За відмову знімали з проєкту та не виплачували гроші. Були випадки, коли розробника могли «кікнути» з робочого чату через пів року роботи над проєктом за те, що він скаржився компанії на невиплати.

В Noname Digital пропонують «рейдити» замовника-шахрая

В самій компанії підтверджують інформацію про затримку та пропонують «рейдити» сторінки зі застосунками замовника в App Store.

Це нібито мало пришвидшити отримання виплат. Розробник пояснює, що «рейди» передбачали такі дії:

встановити певний застосунок;

залишити погану оцінку й написати негативний відгук;

подати скаргу через сервіс App Store за порушення авторських прав.

У своїй офіційній відповіді компанія розповіла, що виплатила розробникам програмних продуктів 25% від узгоджених винагород за договорами за рахунок усіх наявних коштів компанії. А наприкінці червня, в будь-якому випадку, завдяки внутрішнім ресурсам здійснити чергову виплату нашим розробникам у розмірі 10% від наших зобов’язань за договорами.

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