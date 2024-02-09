Норвегія передасть Україні ще 10 пускових установок ППО NASAMS, а Фінляндія надасть військову допомогу на €190 млн

Уряд Норвегії пропонує національному парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще 10 пускових установок та 4 центри управління вогнем системи ППО NASAMS. Це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже було передано Україні. Інвестиції становлять 3,45 млрд норвезьких крон (близько $249,3 млн).

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах. Він належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії й здатний знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі.

Водночас Фінляндія вирішила передати Україні новий пакет військової допомоги на суму €190 млн. Це вже 22-а за рахунком партія військової допомоги від Фінляндії для України. Загальна вартість оборонної продукції, поставленої Фінляндією в Україну, сягає 1,8 млрд. євро.

Уряд Фінляндії не розголошує, що саме входить до цього пакету. Однак повідомляється, що він включає засоби, закуплені у вітчизняної промисловості. При цьому на підтримку України буде виділено окреме фінансування у розмірі €30 млн.

Крім того, Фінляндія ухвалила рішення брати участь в артилерійській та саперній коаліціях, які діють у рамках Контактної групи з оборони України.

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