Nothing анонсувала Phone 2A — це третій телефон компанії, і перша спроба створити відносно недорогий пристрій з «дизайнерським» підходом. Phone 2A надійде у продаж за ціною від €329 за модель із 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ. Версія 12 ГБ/256 ГБ коштуватиме €379.

Попередні замовлення відкриваються сьогодні, а відправлення пристрою розпочнеться 12 березня, передає The Verge.

Phone 2A захищений від вологи та пилу за стандартом IP54 та оснащений 6,7-дюймовим OLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц, захищеним склом Gorilla Glass 5 і роздільною здатністю 1084 x 2412 пікселів. Він живитиметься від акумулятора на 5000 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт (бездротової зарядки немає). Phone 2A використовує процесор MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Модуль центральної камери включає 50-Мп основну камеру з об’єктивом f/1.8 і оптичною стабілізацією і 50-Мп надширококутну камеру з об’єктивом f/2.2. Попереду 32-Мп фронтальна камера. Три світлові смужки навколо задніх камер утворюють гліф-інтерфейс Phone 2A, щоб швидко вимкнути телефон або отримати сповіщення за допомогою миготливих індикаторів.

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