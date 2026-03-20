"Жодних додатків не буде: лише ШІ-агенти", — СЕО Nothing Карл Пей про майбутнє смартфонів

Генеральний директор Nothing Карл Пей

Генеральний директор Nothing Карл Пей повторив свої думки щодо майбутнього смартфонів, які у тий чи іншій формі висловлював не раз. Виступаючи на SXSW, він заявив, що рано чи пізно у майбутньому всі “додатки зникнуть” з вашого телефону з ШІ.





Штучний інтелект, подобається вам це чи ні, — це реальність, і він відіграє величезну роль у майбутньому смартфонів. І, судячи з усього, генеральний директор Nothing Карл Пей має великі ідеї щодо того, що чекає на майбутнє смартфона. Головна теза Пея? Світ, у якому ви не користуєтеся додатками, а ШІ-агенти роблять усе за вас у фоновому режимі. Він пояснює:

“Що стосується ШІ в програмному забезпеченні, я думаю, люди повинні розуміти: додатки зникнуть. Якщо ви засновник або стартап, і ваш додаток є вашою основною цінністю, це буде порушено, хочете ви того чи ні. Якщо у вас дуже сильний бренд або дуже сильна дистрибуція, ви можете затримати це трохи, але в іншому випадку я б радив усім думати інакше. Наприклад, якщо майбутнє — це агенти, які роблять усе за вас, і якщо у вас є додаток, чому б не відкрити API або MCP, щоб агенти могли використовувати його без зайвих зусиль?”

Nothing як компанія працює в цьому напрямку, зосереджуючись на створенні власних “пристроїв, орієнтованих на ШІ”, і таких зусиллях, як Essential Apps, що дозволяють користувачам створювати віджети на головному екрані, які в ідеальному сценарії могли б замінити використання повноцінного додатку.

“Я бачив на смартфонах, що деякі компанії намагаються імітувати людський дотик. Тож у вас є ШІ-агент, який намагається натискати, як в Uber, і вводити на клавіатурі адресу, куди ви їдете. Це не майбутнє. Майбутнє — не агент, який використовує людський інтерфейс. Вам потрібно створити інтерфейс для використання агентом. Я думаю, це більш перспективний спосіб зробити це”, — додає Карл Пей.

“Деякі компанії”, про які він згадує, очевидно, мають на увазі нещодавній запуск Google автоматизації екрана в Gemini, яка дозволяє ШІ-асистенту брати на себе керування окремими додатками, такими як Uber, для підготовки поїздок або замовлень у фоновому режимі, які ви потім можете завершити вручну. Раніше Пей визнавав, що майбутнє без додатків може зайняти “7–10 років”, тому що “люди люблять користуватися додатками”.





“Я вірю: весь телефон матиме лише один додаток — і ним буде ОС”, — казав Пей ще приблизно рік тому.

Цього разу він розширює свою думку, кажучи, що вважає: смартфон існуватиме ще принаймні п’ять років, “але я думаю, операційна система зміниться суттєво”, і що поряд із нашими телефонами з’являться “нові пристрої”. Інтерв’ю також торкнулося визначення “флагмана” за Пеєм, який описує його як “вітрину ваших найбільш творчих ідей”. Пей також додав, що Nothing збирається “серйозно поставитися до США” щодо телефонів із можливими переговорами з операторами, але що США є найбільшою аудиторією Nothing для аудіопродуктів.

“Я думаю, це стає ще потужнішим, коли система починає самостійно пропонувати речі; вам не потрібно вручну придумувати ідею… коли система знає нас настільки добре, вона запропонує те, чого ми навіть самі не знали, що хотіли”, — пояснив Пей 18 березня у інтерв’ю TechCrunch, порівнявши цю концепцію з функцією пам’яті у ChatGPT.

Пей виклав конкретну триетапну структуру переходу від смартфонів, орієнтованих на додатки, до пристроїв, орієнтованих на ШІ-агентів. Перший етап — уже сьогоднішній день: ШІ виконує одноразові команди на кшталт бронювання квитків. Другий — коли система починає розуміти довгострокові наміри користувача. Третій — повністю автономні агенти, які діють без жодних команд. При цьому саме ця візія допомогла Nothing залучити $200 мільйонів у раунді Series C минулого року — компанія позиціонувала майбутній пристрій як такий, що використовує ШІ та персоналізацію настільки точно, що користувачу не потрібно перевіряти його рішення вручну.

“Нинішній спосіб використання телефонів дуже застарілий. Це ще до-айфонівська ера… колись були Palm Pilot і КПК. І якщо подивитися на користувацький досвід, він досі дуже схожий. У вас є екран блокування, головний екран, додатки. Ви переглядаєте різні додатки. Кожен додаток — це щось на весь екран. Є якийсь магазин додатків, що дозволяє завантажувати ще більше. По суті це не змінилося вже років 20”, — розмірковує Пей.

Примітно, що Apple, Google та Samsung рухаються в тому ж напрямку своїми дрібними кроками — Apple Intelligence, Gemini в Android, Galaxy AI — але жоден із них не зайшов так далеко, як описує Пей. Тобто генеральний директор компанії з нішевою часткою ринку та характерними прозорими корпусами публічно пояснює Apple та Google, куди їм треба йти. Що ж, Palm Pilot теж свого часу не думав, що його замінить “якийсь телефон”.

