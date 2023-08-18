Новини Україна 18.08.2023 о 18:09

«Нова пошта» безплатно доставляє посилки військовим — до 1000 кг на тиждень

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Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія «Нова пошта» повідомила про власну програму, яка стане в пригоді волонтерам та родичам чи друзям захисників України. Зазначається, що «Нова пошта» доставляє посилки для військових безплатно, тобто власним коштом.

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Цією програмою може скористатися кожен охочий. Для цього потрібно виконати наступні дії:

  • заповнити форму за посиланням;
  • вказати, для якого підрозділу здійснюється доставлення;
  • отримати промокод.

Заявка на отримання промокода розглядається протягом 2 робочих днів. Один відправник може отримати необмежену кількість промокодів. Однак існує обмеження на вагу ─ загальний об’єм відправлень на тиждень за промокодами для одного відправника не повинен перевищувати 1000 кг.

Зазначається, що програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час «Нова пошта» доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги «Нової пошти» вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.

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